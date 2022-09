Spia cinese arrestata grazie al backup iCloud

Xu Yanjun, un ufficiale del Ministero della Sicurezza di Stato cinese, è stato arrestato con l’aiuto di un backup iCloud del suo iPhone.

Una giuria federale lo aveva condannato il 5 novembre dello scorso anno con l’accusa di spionaggio industriale nei confronti di GE Aviation e Honeywell: l’obiettivo era rubare i segreti relativi agli avanzati motori aerospaziali delle due società in modo tale che la Cina potesse poi imparare a fabbricarne di propri.

Inizialmente gli investigatori non sono riusciti a ricavare nulla dall’iPhone di Yanjun perché un suo collaboratore glielo ha formattato a distanza il giorno dopo il suo arresto; tuttavia dai dettagli dell’indagine condivisi da Bloomberg emerge che i dati estrapolati successivamente da iCloud si sono rivelati un fattore chiave sia per l’arresto che per la condanna.

Va ricordato che i backup in iCloud vengono crittografati sia mentre sono in transito che quando si trovano sui server. Ma, come già accaduto molte altre volte in passato, Apple può consegnare i dati dopo una segnalazione valida da parte delle forze dell’ordine, e questa volta è partita dall’FBI.

Si è così scoperto che attraverso gli ufficiali del Ministero della Sicurezza di Stato come Yanjun, la Cina avrebbe preso di mira accademici e ingegneri che lavorano su progetti aerospaziali segreti; invitate nel paese con la scusa di tenere discorsi accademici, le spie hanno così gradualmente ottenuto l’accesso alle informazioni.

Così un dipendente di GE Aviation, David Zheng, è stato subito ingaggiato e utilizzato nel controspionaggio per portare Yanjun fuori dalla Cina: l’azienda ha lavorato a stretto contatto con l’FBI, utilizzando documenti tecnici che non contenevano veri segreti, ma erano stati accuratamente modificati in modo tale da essere attraenti e funzionare bene come esca.

Zheng li ha poi consegnati a Yanjun per ingannare lui e gli accademici cinesi e fargli credere che fossero informazioni utili. Alla fine, dopo mesi di lavoro, gli investigatori sono riusciti ad attirare Yanjun in Belgio, dove è stato arrestato ed estradato negli Stati Uniti.

L’intera storia è lunga e interessante, soprattutto perché grazie a queste indagini gli Stati Uniti hanno acquisito una visione unica del complesso spionaggio industriale economico della Cina.