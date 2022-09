Offerte Amazon 19 settembre fino al 71% su Apple, WD, SanDisk, Echo, Logitech, Trust

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

Attenzione! i prezzi base riferiti ai prodotti Apple sono ora quelli del nuovo listino in vigore fino al 7 Settembre e quindi lo sconto è maggiore.

Sono disponibili per la consegna rapida nella relativa data di uscita sia iPhone 14 e iPhone 14 Pro, Apple Watch 8, SE 2022 e Apple Watch Ultra e pure Airpods Pro 2.

Sono ancora in sconto:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte

In offerta a 1649,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione)

In offerta a 99,00 € – invece di 159,00 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

WD 2TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0

In offerta a 68,55 € – invece di 118,85 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 64 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento

In offerta a 16,92 € – invece di 37,99 €

sconto 55% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di memoria microSDXC con adattatore SD, fino a 120 MB/s, prestazioni dell’app A1, Classe 10, U1, 256 GB, Rosso-Grigio

In offerta a 34,20 € – invece di 62,99 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk MobileMate Lettore di MicroSD con Connettore USB 3.0

In offerta a 7,99 € – invece di 8,99 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Scheda SDXC Extreme PRO da 64 GB + RescuePRO Deluxe, fino a 200 MB/s, UHS-I, Classe 10, U3, V30

In offerta a 23,18 € – invece di 27,65 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Bianco ghiaccio

In offerta a 39,99 € – invece di 84,99 €

sconto 53% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech Combo Touch per iPad (7a, 8a e 9a generazione) Custodia con trackpad di precisione, tastiera retroilluminata simile a quella di un laptop, Smart Connector, Layout Italiano QWERTY – Nero

In offerta a 104,98 € – invece di 154,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech M185 Mouse Wireless, 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB, Durata Batteria di 12 Mesi, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop – Grigio

In offerta a 10,99 € – invece di 17,99 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MX Keys Tastiera Wireless Illuminata Avanzata, Bluetooth, Digitazione tattile, Tasti Retroilluminati, USB-C, PC/Mac/Laptop Windows/Linux/IOS/Android, Layout Italiano QWERTY – Nero Grafite

In offerta a 85,90 € – invece di 134,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Trust Tyro Webcam PC con Microfono Full HD 1080p, Auto-Focus, USB, Treppiede Incluso, Telecamera per Hangouts, Skype, Teams, Zoom, Computer, Laptop – Nero

In offerta a 19,99 € – invece di 69,99 €

sconto 71% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SAFUEL Power Bank, 10500mAh 22,5W PD3.0 QC4.0 Powerbank a Ricarica Rapida Display LED Caricatore Portatile più Sottile con Portacellulare & Torcia, per iPhone 12 Airpods Samsung S21 S20 Huawei ECC.

In offerta a 21,99 € – invece di 24,99 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

UGREEN Cavo USB C PD 60W, Cavo USB Type-C Compatible con MacBook Pro/Air M2, iPad Pro/Air/Mini 2021, Galaxy S22 S21 S10 M20, Huawei P40 P30, OnePlus 9, Xiaomi 12, Laptop ecc (1m)

In offerta a 8,54 € – invece di 8,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Cavo USB Type-C, INIU [2M/3,1A] Cavo USB C USB C Ricarica Rapida QC 3,0, Lega Intrecciato in Nylon Tipo C Cavo Type C per Android iPad Xiaomi Huawei Samsung S22 Ultra Google Pixel OnePlus Realme ECC.

In offerta a 4,99 € – invece di 4,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LINK, 95038, CAVO ALIMENTAZIONE CON SPINA ITALIANA BIPOLARE 10A – PRESA 8 FORM DIRITTA FEMMINA C7 MT.3

In offerta a 1,99 € – invece di 2,80 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LINDY – Cavo HDMI 2.0 Black Line 1 Metro, Cavetto High Speed [email protected] HDMI 2.0 18G 3D 1080p HDCP 2.2 120Hz 144Hz HDR ARC CEC ATC | Compatibile con TV, PC, Xbox, PS5, Blu-ray, Soundbar con Ethernet

In offerta a 3,99 € – invece di 4,82 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

RAVIAD Cavo USB C a Lightning 1M [Certificato MFi] Cavo iPhone USB Tipo C in Nylon Carica Rapida Caricatore per iPhone 11/12/13/13 Pro/13 Pro Max/12 Mini/11 Pro/11 Pro Max/11/SE 2020/XR/XS/X/8/8 Plus

In offerta a 7,19 € – invece di 7,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazon Basics – Batterie alcaline AA 1.5 Volt, Performance, confezione da 48 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine)

In offerta a 15,28 € – invece di 15,28 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazon Basics AAA Industrial Alkaline Batteries (Pack of 40)

In offerta a 12,77 € – invece di 12,77 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Zaino Uomo, Zaino Porta PC 15,6 Pollici con Fessura Di Ricarica USB Zaino Lavoro, Impermeabile zaino scuola Superiore Università Multifunzione per Uomo & Donna – Nero

In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Luce Notturna, [2 Pezzi] Luce Notturna Bambini 10-100% Touch Stepless Dimming con 3 modalità(Acceso/Auto/Spegnimento), Luce Notturna da Presa per cameretta, camera da letto, scale, corridoio

In offerta a 13,93 € – invece di 19,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazon Basics – Confezione da 6 lampadine a LED, con attacco Edison E27, piccole, da 7 W (equivalenti a 60 W), con filamento in vetro trasparente, non dimmerabili [Classe di efficienza energetica E]

In offerta a 16,10 € – invece di 17,99 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Catena Luminosa Esterno – OxyLED 9M/29.5FT Catena Luminosa Esterno Luci da Esterno Giardino 25 Lampadine per Feste, non LED

In offerta a 23,99 € – invece di 23,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Osram Classic 4058075819436, Lampade LED Plastica Warm White (9 W, 1055 lm, E27, A+) [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 9,89 € – invece di 10,49 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore, E27 Lampadina Compatibile con Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Senza hub richiesto, Controllo Remoto tramite APP Tapo (Tapo L530E)

In offerta a 9,97 € – invece di 14,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Aigostar – Faretto led esterno con pannello solare,200W, luce bianca 6500k. Super luminosa faro con pannello solare. Grado di Protezione IP65/IK08, Faretto solare con telecomando è funzione timer.

In offerta a 51,29 € – invece di 56,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link Tapo L900-5 Striscia LED Smart 5m, WiFi Strisce LED RGB Compatibile con Alexa e Google Assistant, Sync-to-Sound, Luci LED Adatto per Casa, Bar, Festa, Accorciabile e Controllo dall’APP

In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips Faretto LED, 6 pz, equivalente a 50W, attacco GU10, Luce Bianca Calda, non dimmerabile [Classe di efficienza energetica F]

In offerta a 22,04 € – invece di 22,04 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).