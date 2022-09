Auto elettrica: non dimenticare di ricaricarla

Se c’è un settore del quale ultimamente, e giustamente vorremmo aggiungere, si è parlato molto di certo è quello dell’ambiente e di tutto ciò che può essere inteso come green. Un “verde” dunque che si è andato a riverberare anche nella cosiddetta green economy e che ha coinvolto sempre più aspetti della vita quotidiana, fino a coinvolgere anche il modo in cui ci spostiamo.

Un aspetto che va assolutamente analizzato quando si parla di questi temi è la mobilità elettrica e in particolare dell’auto elettrica che si è imposta come la soluzione più ecologica per spostarsi senza danneggiare ulteriormente il pianeta. Il focus di oggi sarà proprio l’autonomia dell’auto elettrica e l’importanza delle colonnine di ricarica.

Come spiegato sulla rivista online Elettrica, dedicata a questo specifico settore dell’automotive, per ricaricare la propria auto è necessario conoscere in primis la potenza elettrica delle colonnine che si utilizzano e il tempo di ricarica del proprio mezzo, che varia da modello a modello.

È poi importantissimo capire anche operativamente che cosa fare ogni volta che ci si trova nella situazione di “low battery”. Quando occorre una ricarica alla propria auto elettrica non si può certo fare benzina, gasolio o metano, occorre prima munirsi di una card ricaricabile che andrà inserita nelle colonnine fast o in quelle dai tempi più morigerati che si trovano nei dintorni.

Naturalmente prima bisognerà attivare la scheda con l’anticipo di almeno un giorno rispetto a quando si vuole ricaricare la propria auto elettrica. Si può anche pagare tramite carta di credito, ma non tutte le colonnine la accettano quindi vi consigliamo di tenere a portata di mano la card ricaricabile oppure di pagare tramite app apposite per non avere mai problemi.

A tal proposito, va ricordato che, grazie alle applicazioni per smartphone, è diventato ancora più facile trovare ed indicare la posizione delle colonnine di ricarica più vicine alla propria posizione, oltre che sapere se sono attualmente in uso o meno.

Ma i consigli utili che possiamo darvi non si esauriscono qui. Quando si raggiunge il “luogo di ricarica” è sempre consigliabile avere con sé il proprio cavo di ricarica. Così, se la colonnina in cui si intende ricaricare la propria auto non ce l’ha o il cavo non è funzionante, sarà comunque possibile procedere con la carica.

At last but not least è quanto mai auspicabile, soprattutto per un “buon vivere civile”, non occupare più del dovuto la colonnina, soprattutto se ci sono altri automobilisti a cui serve. Piuttosto cercate di ricaricare la macchina almeno fino all’80% e poi proseguite per la vostra strada.

È molto facile che tale carica sia sufficiente per percorrere la distanza voluta e inoltre è la scelta migliore per la salute della macchina, non serve infatti arrivare al 100% della ricarica.

Conoscendo questi piccoli consigli sarà impossibile trovarsi impreparati al momento della ricarica della propria auto elettrica. Detto ciò non ci rimane altro da fare se non augurarvi buon viaggio e occhio alla ricarica!