Musica via cavo e iPhone carico con questo splitter scontato a 1 €

Da anni la presa jack audio è sparita da iPhone, perciò scordatevi di usare le cuffiette con filo…a meno che non decidiate di usare un accessorio come quello attualmente in sconto a 1 € che, contemporaneamente, può farvi anche ricaricare il telefono.

La spina è di tipo Lightning perciò funziona con tutti i telefoni su cui è installato almeno iOS 10 e dotati di questo ingresso. Se ci pensate, è particolarmente comodo anche con tutti i modelli – a partire da iPhone 7 – che hanno per l’appunto abbandonato la presa jack audio da 3.5 mm: così anche se non c’è, collegando questo piccolo adattatore, potete tornare ad usarla.

Una volta collegato NVPONE (così si chiama), avete a disposizione una presa Lightning passthrough da 2 A, utile quindi per continuare ad usare la presa principale come ingresso per la ricarica della batteria.

Dall’altro lato trovate però appunto un secondo ingresso compatibile con tutte le spine jack audio da 3.5 mm usate da cuffie e altoparlanti con filo che vi permette così di far passare l’audio in uscita da qui mentre contemporaneamente ricaricate il telefono. Secondo la scheda tecnica, questa presa usa un nucleo in rame che promette una uscita audio a 48 KHz e 24 bit.

La disposizione delle prese e la forma cilindrica dello splitter rendono per altro possibile impugnare comodamente il telefono in orizzontale e usarlo per guardare un film o giocare senza grossi impedimenti, pur continuando a ricaricarlo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa meno di 1 €. È disponibile in tre diverse varianti di colore: nero, rosso e argento.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

