Sport in streaming gratis 24 ore su 24: la piattaforma che non ti farà mai pagare

Un accesso totalmente gratuito allo sport di qualità, 24 ore su 24: questa piattaforma rivoluzionerà lo sport in tv.

Nel Vasto mondo delle offerte televisive dedicate agli sportivi, Virgin Media ha annunciato una novità di rilievo per gli appassionati di rugby nel Regno Unito.

La piattaforma ha infatti attivato l’accesso gratuito, senza alcun costo aggiuntivo, al canale Premier Sports Rugby, il primo e unico canale britannico dedicato al rugby 24 ore su 24.

Virgin Media e l’accesso gratuito al rugby h24

Virgin Media si distingue per essere l’unico operatore Pay TV nel Regno Unito a offrire a tutti i suoi abbonati l’accesso gratuito al canale Premier Sports Rugby, che garantisce una copertura costante e approfondita del meglio del rugby internazionale e nazionale. Questo servizio, già disponibile, permette di seguire in diretta e on demand le competizioni più importanti del rugby a livello mondiale, senza alcun costo aggiuntivo rispetto all’abbonamento base.

Il canale, visibile al numero 553 del telecomando Virgin, propone un calendario ricco di eventi di alto livello, tra cui la Investec Champions Cup, il United Rugby Championship (URC), la EPCR Challenge Cup, la prestigiosa Top14 francese, il campionato statunitense Major League Rugby e la giapponese Japan Rugby League One. Si tratta di una selezione che copre tutte le principali competizioni di club, offrendo agli spettatori britannici un accesso senza precedenti a un palinsesto completo e variegato.

David Bouchier, responsabile TV di Virgin Media O2, ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti un chiaro impegno nel fornire ai clienti “il miglior accesso possibile ai contenuti sportivi più amati”. L’operatore punta a rafforzare la propria offerta sportiva, mettendo letteralmente “le più grandi competizioni di rugby del mondo a portata di telecomando”.

Per i clienti Virgin Media, l’accesso a Premier Sports Rugby è semplice e immediato. Basta sintonizzarsi sul canale 553 tramite la guida TV Virgin. Nel caso di utilizzo della V6 box, sarà sufficiente premere il tasto rosso per avviare il canale, mentre con le box 360 o Stream, il lancio avviene automaticamente dopo un secondo. Il ritorno alla guida TV è sempre garantito con la pressione del tasto Back o di altri tasti di uscita.

A dicembre 2025, Virgin Media aveva ampliato la propria offerta tematica anche nel settore musicale, inserendo due nuovi canali: Stringray Classica (canale 296) e Stingray DJAZZ (canale 297). Questi arricchimenti testimoniano la volontà dell’operatore di offrire una gamma sempre più ampia di contenuti di qualità, coprendo interessi diversi e garantendo una fruizione semplice e intuitiva per tutti gli utenti.

Nonostante le novità positive, gli utenti Virgin Media hanno dovuto affrontare anche alcune chiusure di canali nelle ultime settimane, segno di una fase di riorganizzazione del palinsesto. Questi cambiamenti, sebbene possano creare qualche disagio temporaneo, rientrano in una strategia più ampia di ottimizzazione dell’offerta, volta a concentrare risorse e investimenti sulle aree più richieste e strategiche, come appunto lo sport e la musica.

Il rafforzamento dell’offerta sportiva con il canale Premier Sports Rugby gratuito rappresenta dunque un passo importante per Virgin Media, che punta a consolidare la propria posizione nel settore Pay TV britannico, offrendo agli appassionati di sport un’esperienza di visione completa, ricca e accessibile senza costi aggiuntivi.