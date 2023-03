Lo spot Apple Music Classical è una chicca per appassionati

Nel giorno di debutto di Apple Music Classical (qui tutto quello che c’è da sapere), la multinazionale di Cupertino ha diffuso su YouTube un nuovo spot dedicato alla nuova app di streaming musicale, indicata come “progettata per offrire a ogni appassionato di musica classica l’esperienza di ascolto che merita”.

La pubblicità in questione dura 30 secondi e vede tra i protagonisti la pianista tedesca Alice Sara Ott, e la direttrice d’orchestra e violinista statunitense Karina Canellakis, eseguire il concerto per pianoforte e orchestra n. 1 di Beethoven.

In un comunicato rilasciato in occasione della disponibilità per tutti dell’app, Apple scrive: “Con Apple Music Classical, gli abbonati ad Apple Music possono trovare facilmente qualsiasi registrazione nel più vasto catalogo di musica classica al mondo con una ricerca completamente ottimizzata”.

Ancora possono godere della più elevata qualità audio disponibile e ascoltare molti dei brani classici preferiti in un modo completamente nuovo con l’audio spaziale immersivo; possono sfogliare playlist curate da esperti, biografie approfondite di compositori e descrizioni di migliaia di opere; e molto altro ancora.

Apple Music Classical si scarica dal’App Store ed è inclusa senza costi aggiuntivi in quasi tutti gli abbonamenti ad Apple Music. La combinazione di Apple Music Classical e Apple Music promette “un’esperienza musicale completa per tutti”, dagli appassionati di musica classica di lunga data, agli ascoltatori alle prime armi.

“Amiamo la musica – questa è la passione che ci muove – e la musica classica è fondamentale per la musica di tutti i generi”, ha dichiarato Oliver Schusser, vicepresidente di Apple Music e Beats. “Apple Music Classical è un’app dedicata, ideale sia per gli esperti di musica classica sia per chi si avvicina per la prima volta alla musica classica. Offre la più ampia selezione di musica classica al mondo, le migliori funzionalità di ricerca e navigazione, la migliore esperienza sonora con audio spaziale e migliaia di registrazioni esclusive. Crediamo che questa sia la migliore esperienza di streaming di musica classica disponibile ad oggi, e per noi questo è solo l’inizio”.

