Il film Apple TV Plus di Martin Scorsese arriva prima al cinema

Apple ha finalmente rivelato la data di uscita del tanto atteso film di Martin Scorsese, anche se solo per le sale cinematografiche. Intitolato Killers of the Flower Moon, è tratto dal libro omonimo di David Grann: sarà proiettato nelle sale a partire dal 20 ottobre, dopo una proiezione in anteprima limitata a partire dal 6 ottobre. Non è stata ancora annunciata la data di disponibilità del film su Apple TV+, ma certamente arriverà in streaming solo dopo la fine del periodo di esclusività nelle sale.

Si tratta del primo film di Apple a essere presentato in anteprima sul grande schermo, prima di essere poi rilasciato online.

Il film racconta l’indagine dell’FBI sugli omicidi dei membri della Nazione Osage nei primi anni ’20, avvenuti dopo che la tribù aveva ottenuto il diritto ai profitti del petrolio sul proprio territorio. Scorsese ha diretto e co-scritto il film insieme a Eric Roth, che ha scritto anche Dune e Mank. Nel cast ci sono molti grandi nomi e amici di Scorsese, tra cui Robert DeNiro, Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone.

Come ricorda anche Engadget, Scorsese ha firmato un accordo pluriennale con Apple nella primavera del 2020 per realizzare progetti sia cinematografici che televisivi. Sebbene i dettagli dell’accordo non siano stati pubblicati, si dice che il budget di Killers superi i 180 milioni di dollari. Questo accordo è stato siglato solo pochi mesi dopo che il film di Scorsese per Netflix, The Irishman, ha ottenuto un grande successo di pubblico pur senza aver vinto alcun Oscar.

La strategia di lanciare un film in anteprima al cinema non è nuova. Spesso i premi dell’industria, come gli Oscar, richiedono che i film siano proiettati nei cinema prima di poter competere. Inoltre, non è un segreto che i grandi servizi di streaming, come Apple, Amazon e Netflix, cerchino di vincere questi premi per la pubblicità che ne consegue.

Apple è stata la prima piattaforma di streaming a vincere un Oscar come Miglior Film con CODA. La portata di questa anteprima è nuova per Apple, ma sembra che l’azienda sia disposta a investire in talenti per conquistare alcuni premi e aumentare la sua credibilità in quel di Hollywood.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.