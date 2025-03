Apple, uno spot per gli AirPods 4 con Pedro Pascal e la regia di Spike Jonze

Pubblicità

Apple ha condiviso il trailer di “Someday”, cortometraggio di Spike Jonze disponibile dal 18 marzo su YouTube. Il trailer è anche uno spot per pubblicizzare la funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC) degli AirPods 4.

Nello spot il protagonista è Pedro Pascal noto, tra le altre cose, per aver interpretato Oberyn Martell nella serie televisiva Il Trono di Spade, Javier F. Peña nella serie crime Narcos il Mandaloriano nella serie spin-off di Guerre stellari The Mandalorian, Joel Miller nella serie drammatica The Last of Us e Mister Fantastic nel Marvel Cinematic Universe.

Gli AirPods 4 (qui la nostra recensione), come accennato, vantano la cancellazione attiva del rumore, una novità per questo tipo di auricolari. Grazie al chip H2 e ai microfoni migliorati, questa funzione aiuta ad attenuare i rumori ambientali a bassa frequenza, come quelli emessi dagli aerei, dal traffico e dai climatizzatori, prima che arrivino alle orecchie.

L’audio adattivo unisce in tempo reale la cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza permettendo di regolare il controllo dei rumori ambientali in base a dove si trova l’utente (in modo da non perdere il contatto con l’ambiente circostante). Il rilevamento della conversazione capisce se stiamo chiacchierando con qualcuno abbassando in automatico il volume degli auricolari, per poi rialzarlo appena si finisce di parlare.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo che elenca le differenze tra AirPods 3, AirPods 4, AirPods 4 con ANC e AirPods Pro 2.