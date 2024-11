Black Friday, mettete un tapis roulant sotto il tavolo con 237,99 €

Black Friday, tapis roulant Mobvoi attivi anche in ufficio e in casa a solo 254,99€

Pubblicità Per restare in forma c’è una buona idea nel Black Friday di Amazon, il tapis roulant Mobvoi che scende a 237,99€. Quello di cui parliamo è un prodotto studiato non per chi vuole aumentare le sue prestazioni atletiche magari preparandosi a qualche maratona, ma per svolgere attività salutare superando la sedentarietà tipica di che fatica ad uscire di casa o ha un lavoro da ufficio. Piccolo, leggero, facile da spostare, questo rullo è arriva ad una velocità di 6 Km/h, in pratica una camminata veloce oppure una corsetta poco faticosa. Idealmente innestando la modalità a bassa intensità può essere messo sotto una scrivania, perfetta, appunto, per evitare di restare seduti e immobli troppo a lungo anche mentre si lavora. Le dimensioni com detto sono compatte ma con 42 x 102 cm, comode per una camminata con pochi pensieri. Usato in casa, fa anche da compatto per l’intrattenimento. È dotato di altoparlanti integrati che possono essere collegati al telefono o ad altri dispositivi audio tramite Bluetooth, consentendo di ascoltare music. Tra le altre funzioni c’è l’integrazione con gli smartwatch (Android) e la sincronizzazione con le piattaforme tra cui Zwift. Si controlla con un telecomando, ha un display che offre informazioni come velocità, tempo, calorie e distanza. Tecnicamente ha un motore da 2,25 HP, supporta un carico massimo di 120 kg con un rumore di appena 60 dB. (niente disturbo a vicini o familiari). È stabile anche durante falcate veloci e pesanti. La cintura da corsa a 5 strati include uno strato di supporto ad alta resistenza e assorbimento degli urti, garantendo un allenamento fluido e delicato sulle articolazioni. Il tapis roulant è in sconto a 237,99€. È il prezzo migliore che abbiamo visto dopo i 269,99€ di alcuni giorni fa.

Offerte Speciali Black Friday, gli Apple Watch 9 sono in liquidazione fino al 28% di sconto Su Amazon gli Apple Watch 9 tornano in sconto al minimo storico grazie al Black Friday. Oggi li potete comprare con un ribasso del 28% rispetto ai nuovi modelli.

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.