Spotify blocca i lavori su AirPlay 2 poi fa marcia indietro

Nel corso del weekend Spotify prima ha annunciato lo stop dello sviluppo del supporto per la tecnologia AirPlay 2 nell’app iPhone, scatenando numerose proteste da parte degli utenti, salvo poche ore dopo fare marcia indietro annunciando che dopotutto i lavori proseguono. Un episodio che evidenzia ancora una volta il complesso rapporto tra Apple e Spotify per la competizione nel mercato della musica in streaming.

Nel primo post pubblicato venerdì 7 agosto, Spotify ha annunciato di aver messo in pausa, o meglio sospeso, lo sviluppo del supporto ad AirPlay 2 per la sua app iPhone, indicando come causa problemi tecnici. Al momento della pubblicazione la durata della sospensione non era precisata.

Gli utenti Spotify chiedono a gran voce e ormai da lungo tempo il supporto di AirPlay 2, che migliora le capacità di riproduzione e controllo quando si utilizza hardware compatibile, per ascoltare e gestire la musica del servizio in streaming sugli speaker AirPlay 2 a partire da iPhone, iPad e Mac. Ricordiamo che Apple ha implementato la possibilità per terze parti di sfruttare AirPlay 2 nell’ormai lontano 2018.

Tutto è iniziato da un post sul forum ufficiale in cui un rappresentante di Spotify ha affermato che il lavoro è stato sospeso «Per ora» a causa di problemi di compatibilità con il driver audio, come segnalato da MacRumors. La società di streaming ha indicato i lavori per il supporto AirPlay 2 come un progetto più grande che non sarà, però, in grado di completare nel prossimo futuro.

Il dipendente Spotify non ha fornito ulteriori informazioni sui problemi o sulle possibili tempistiche. Il team ha chiesto agli utenti di continuare a commentare e votare nel forum, così che Spotify possa fornire un aggiornamento quando saranno disponibili nuove informazioni. Comunque a distanza di poche ore Spotify ha fatto marcia indietro dichiarando che il post precedente non era accurato e che il supporto AirPlay 2 è ancora in lavorazione, aggiornando e correggendo il post precedente da cui è iniziato tutto.

Ricordiamo che in precedenza, Spotify ha rifiutato l’aiuto di Apple per portare il servizio su AirPlay 2 e Siri. Spotify è un diretto concorrente di Apple Music ed è spesso tra gli ultimi a implementare funzionalità specifiche per gli utenti Apple. C’è sicuramente mercato per il supporto AirPlay 2 considerando l’ampia base di utenti iPhone e Apple disponibile nel mondo, oltre che un vasto catalogo in continua espansione di televisori, speaker e soundbar di tutti i principali marchi che hanno già adotatto questa tecnologia.