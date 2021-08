Iliad e Gruppo TIM investono per diffondere la fibra in Italia

Il Gruppo TIM, attraverso FiberCop, e iliad hanno siglato un accordo che consentirà di sviluppare il mercato dell’accesso Fiber-to-the-Home (FTTH). Le parti hanno definito la partecipazione di iliad al progetto di co-investimento su rete FiberCop, società del Gruppo TIM che realizza la rete di accesso secondaria in fibra ottica fino alle abitazioni.

L’adesione di iliad all’offerta di co-investimento – che il Gruppo TIM realizza tramite FiberCop – fa seguito a quella di altri operatori nazionali, come Fastweb e quella in fase di finalizzazione con Tiscali, e conferma la validità del piano di investimenti di FiberCop che assicurerà la copertura FTTH al 75% delle aree grigie e nere del Paese entro il 2025. TIM offrirà inoltre a iliad l’accesso alla rete primaria in fibra.

L’accordo è una conferma dell’impegno di iliad a effettuare investimenti per contribuire alla digitalizzazione del Paese e offrire connettività di alta qualità con offerte semplici e trasparenti.

Per TIM l’intesa raggiunta conferma l’efficacia del modello del co-investimento. Questo modello permette a tutti gli operatori interessati di partecipare allo sviluppo della fibra ottica in Italia in un quadro di competizione infrastrutturale che accelera il superamento del digital divide su scala nazionale. Inoltre, permette la migrazione delle famiglie e delle imprese verso connessioni ultra-broadband con velocità superiori a 1 Gigabit al secondo.

Ricordiamo che dopo il grande successo nella telefonia mobile, lo sbarco di iliad nel mercato dei collegamenti fisso è atteso da tempo: le anticipazioni sono emerse più volte negli scorsi mesi e lo stesso operatore prevede che l’ingresso nel mercato del fisso con collegamenti in fibra ottica avverrà dopo l’estate. L’accordo tra iliad e FiberCop del Gruppo TIM è un importante passo per l’approdo di iliad anche nei collegamenti Internet e telefonia per la casa.

