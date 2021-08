Uno dei più prolifici autori di libri dedicati a Windows manda a quel paese Microsoft Edge

Charles Petzold è uno dei più prolifici autori del mondo Windows. Ha scritto tanti libri dedicati alla programmazione, compresi volumi pubblicati da Microsoft Press, una casa editrice statunitense, ramo di Microsoft, incaricata della redazione e pubblicazione di testi tecnici che illustrano le modalità di utilizzo dei prodotti della software house statunitense.

Nel 1994 Petzold è stato uno dei sette “Windows Pioneers” ad avere ricevuto un riconoscimento da Microsoft e da Bill Gates in persona e Microsoft ha premiato Petzold anche con il titolo di “Most Valuable Professional”, un riconoscimento “per contribuiti straordinari alla community”.

Un recente post sul blog di Petzold intitolato “Screw you, Microsoft Edge” (se vogliamo tradurre in modo elegante: “Vai a quel diavolo, Microsoft Edge”), punta il dito contro una funzionalità del browser della Casa di Redmond che mostra suggerimenti per l’acquisto di determinati prodotti.

“Il presupposto che io voglia aiuto nel comprare un libro è l’offesa peggiore che mi sia mai capitata dai tempi di Clippy (un invadente e irritante assistente pensato per offrire consigli con Office, criticato anche all’interno di Microsoft), scrive Petzold. “Un ulteriore insulto è l’implicazione secondo la quale io voglia comprare un libro solo in base al prezzo… potrei preferire un negozio che vende solo determinati tipi di libri, o un dettagliante non legato a determinate catene. O ancora, più in generale, potrei prendere la decisione in base alle indicazioni sulle emissioni di anidride carbonica dell’azienda, o la loro reputazione nel pagare salari equi, o in base a quali candidati politici o movimenti supportano, o se il CEO usa la sua ricchezza per andare nello spazio”. “Naturalmente”, scrive ancora Petzold, “questi concetti sono completamente al di là del campo di applicazione previsto di un celebroleso algoritmo che, a quanto pare, capisce solo se un numero è più grande di un altro”.

A novembre dello scorso anno, Microsoft ha riferito dell’arrivo di un comparatore di prezzi che avrebbe permesso automaticamente una rapida comparazione tra i vari shop presi in esame dall’utente, allo scopo di trovare più facilmente il prezzo migliore per determinati prodotti che si stanno cercando online. Edge permette di conoscere il sito che offre il prodotto ad un prezzo inferiore permettendo di aggiungere la relativa pagina Web alla raccolta di comparazione. Questi suggerimenti al momento appaiono solo negli USA ma in futuro dovrebbero arrivare anche in altre nazioni, Italia inclusa.