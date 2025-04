Spotify offre agli inserzionisti la pubblicità con l’AI

Pubblicità

Nell’ambito di un evento che si è svolto a New York, Spotify ha annunciato novità per gli inserzionisti con la presentazione di Spotify Ad Exchange e gli annunci pubblicitari generati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, aggiornamenti presentati come in grado di semplificare agli inserzionisti l’acquisto, la creazione e la misurazione del rendimento degli annunci sulla piattaforma pubblicitaria.

L’azienda svedese propone una nuova “offerta programmatica” denominata Spotify Ad Exchange (SAX) che permette agli inserzionisti di raggiungere gli utenti loggati di Spotify con azioni in tempo reale.

Spotify ha riferito di avere siglato nuove partnership con piattaforme di marketing quali Display & Video 360 di Google, ma anche con Magnite, Yahoo DSP e Adform e altre ancora in arrivo, e che offrirà funzionalità di misurazione migliori per i segmenti di pubblico specifici di proprio interesse.

Di particolare interesse la possibilità di sfruttare l’intelligenza artificiale per creare (al momento solo negli USA e nel Canada) spot pubblicitari sfruttando copioni e voci fuori campo per gli annunci audio, direttamente da Spotify Ads Manager, strumenti utilizzabili senza costi aggiuntivi.

Queste novità sono pensate per le società di marketing (qui i dettagli), con l’obiettivo di raggiungere l’ambita Gen Z (la generazione delle persone nate tra la seconda metà degli anni novanta del XX secolo), fruitori per tutta la giornata del servizio di streaming, con funzionalità che permetteranno di targetizzarli direttamente, non solo quando interagiscono con l’app o guardano lo schermo.

Spotify vanta attualmente oltre 251 milioni di utenti nella categoria Generazione Z e strumenti come questi appena presentati riescono a fare presa su questa tipologia di target. Non è ad ogni modo la prima volta che Spotify propone strumenti AI: mesi addietro ha presentato gli audiolibri narrati con la tecnologia di sintesi vocale sviluppata da ElevenLabs.

Dopo USA e Canda, gli strumenti AI e Spotify Ad Exchange saranno disponibili anche in Canada, Europa, Australia, Nuova Zelanda, India, Singapore, Brasile e Messico.

