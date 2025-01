Il megaschermo di iPhone 16 Plus al prezzo più basso, solo 1001 €

Su Amazon arriva il primo “serio” sconto su iPhone 16 Plus. A distanza di mesi dal lancio, il telefono da 6,7 pollici scende a 1001€, circa 30 € meno del prezzo ufficiale di Apple.

Stiamo parlando dell’ultimo iPhone presentato da Apple, nella sua versione “gigante” 6,7 pollici, perfetta per chi vuole avere la maggior comodità possibile sia per le applicazioni che per le foto che per i video.

iPhone 16 Plus si porta tutto il meglio introdotto da iPhone 15 (Dynamic Island, design con dorso in vetro, fotocamera principale da 48MP, nuovo connettore USB-C).

Oltre a questo abbiamo anche le due novità principali già viste su iPhone 16 Pro Max (che ha uno schermo molto simile): il tasto controllo fotocamera e i nuovi stili fotografici. Oltre a questo c’è una fotocamera UltraWide migliorata e in grado di scattare foto macro.

Lo sconto di oggi porta iPhone 16 al prezzo più basso di sempre su Amazon, si parla di 1001,99 € per la versione da 128 GB è il prezzo più basso di sempre