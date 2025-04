Intel e TSMC, accordo per una joint venture dedicata alla creazione di chip

Pubblicità

Intel e Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) hanno raggiunto un accordo preliminare per costituire una joint venture, una realtà che dovrebbe essere in grado di operare nelle strutture per la produzione di chip di Intel e con TSMC che avrà una partecipazione del 20%.

Lo riferisce il sito The Information spiegando che Intel e altre società statunitensi di semiconduttori avrebbero la maggioranza delle quote nella proposta di joint venture. Anziché investimenti di capitali, TSMC ha messo sul tavolo metodologie per la creazione di chip e la formazione del personale Intel.

Le trattative non sarebbero a quanto pare viste di buon occhio da alcuni dirigenti Intel, preoccupati da ridimensionamenti, licenziamenti generalizzati e l’abbandono di tecnologie proprietarie di Intel.

TSMC è il più grande produttore indipendente di semiconduttori al mondo, si occupa di produzione per conto di clienti quali Apple, NVIDIA, Qualcomm, AMD e vanta diversi impianti di produzione di semiconduttori, alcuni da qualche tempo presenti anche negli USA.

L’accordo potrebbe permettere a TSMC di neutralizzare l’azienda concorrente che sembra da tempo in difficoltà a competere rispetto a quanto offre la concorrenza, e conferire potenzialmente a Taiwan il potere di fare maggiormente leva con l’amministrazione degli USA che ha recentemente imposto dazi sui beni del paese: anche Taiwan è elencata tra gli stati che, secondo Trump, avrebbero “trattato malissimo gli Stati Uniti”, con conseguente risentimento della Cina (colpita da dazi totali del 54 per cento), che considera Taiwan una “provincia ribelle” da “riunificare” senza escludere l’uso della forza.

Lip-Bu Tan, il nuovo CEO di Intel pochi giorni addietro ha fatto sapere di voler puntare su clienti per la produzione di chip conto terzi e di voler scorporare le attività che non sono centrali alla mission aziendale focalizzandosi – tra le altre cose – su semiconduttori personalizzati, adattandosi meglio alle necessità dei clienti.

