Dimenticate gli SSD Transcend a basso costo, l’azienda non sta ricevendo più memorie flash

Nel settore delle unità SSD ci sono produttori che propongono prodotti realizzate con memorie di loro produzione (es. Samsung o Crucial… brand ora “ucciso” da Micron), e altri come Lexar, Corsair o Transcend che dipendono da fornitori di memorie flash.

Transcend sta avendo problemi con i fornitori di memorie flash e riferisce che non sta ricevendo memorie da ottobre. La situazione a quanto pare è peggiorata nell’ultimo trimestre, per via delle elevate richieste di data center e hyperscaler (data center di grandi dimensioni) che stanno crescendo in virtù di servizi cloud offerti. I principali produttori di chip di memoria preferiscono dare priorità a questa tipologia di clientela, disposta a pagare prezzi più alti della media, limitando la disponibilità per i brand che producono unità SSD.

I costi dei chip di memoria sono aumenti del 50% e anche del 100% nel giro di una settimana. Transcend ritiene che i problemi potrebbero continuare almeno per tre o cinque mesi ma alcuni analisti ritengono che il problema non si rivolverà neanche dopo, con ovvie conseguenze sui pressi di unità SSD, schede di memoria e chiavette USB.

“The situation worsened in Q4 due to increased demand from large data centers and hyperscalers driven by major cloud service providers’ expansion plans. All major chip manufacturers are prioritizing supply for these customers, which has led to price increases and extremely… pic.twitter.com/q5Wp6N38dm — Jukan (@jukan05) December 3, 2025

Perché memorie e unità SSD diventano più cari

Da mesi si segnala un incremento dei prezzi delle memorie e delle unità SSD, una situazione preoccupante che ha ripercussioni sulle decisioni degli utenti e dei produttori, con potenziali ripercussioni su tutto il settore tech, consumer e aziendale.

Tra le causa di questi aumenti l’esplosione della domanda di hardware per l’intelligenza artificiale ma anche il “panic buying” da parte di produttori e consumatori, che ha alimentato l’esaurimento delle scorte. Un fenomeno simile è successo in passato anche con le schede video, mercato che da qualche tempo si sta stabilizzando.

Come è facile immaginare la produzione di chip di memoria richiede pianificazioni pluriennali: le fabbriche non possono essere riconvertite in poco tempo e la disponibilità odierna di alcuni componenti è frutto di decisioni prese molto tempo fa.

