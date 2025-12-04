120.000 telecamere IP piratate per spiare persone ignare in camere da letto

Le telecamere di videosorveglianza IP sono vendutissime, complici anche i prezzi in discesa di molti prodotti che si trovano ormai anche a costi irrisori. Lo scotto da pagare usando prodotti di marche sconosciute o di produttori che non aggiornano i sistemi in questione, è la scarsa sicurezza. Lo sanno bene i cybercriminali di paesi quali la Corea del Sud dove video intimi rubati nei bagni, nelle camere da letto e nelle abitazioni in generale delle case private, sono un vero e proprio business.

La Polizia coreana ha riferito di avere individuato un gruppo che ha avuto accesso a 120.000 telecamere IP; sono state arrestate quattro persone sospettare di avere “hackerato” telecamere IP di sorveglianza, rubando filmati che sono finiti probabilmente online, rivenduti ad “appassionati” di voyeurismo.

I video recuperati, venduti su siti specializzati o sfruttando chat chiuse di sistemi di messaggistica, avrebbero fruttato agli imputati 35 milioni di Won, ovvero circa 20.000 euro, abbastanza per permettere ai quattro di arrotondare a fine mese.

Come fanno ad accedere?

In teoria i dispositivi di sicurezza, che si tratti di serrature, videocamere, allarmi o altro, dovrebbero essere completamente protetti contro tentativi di intrusione ma in pratica utenti e produttori non sempre sono prudenti e commettono diversi errori. L’errore tipico, ad esempio, è non modificare il nome utente e le password di default usate dai vari produttori: basta scandagliare la rete (con) strumenti e siti ad hoc) per trovare migliaia di videocamere accessibili facilmente a chiunque. Le telecamere IP, come suggerisce il nome stesso, sono permanentemente online o si collegano regolarmente alla rete e le riprese sono tipicamente disponibili attraverso un servizio offerto dal produttore stesso della telecamera. L’accesso a questo servizio consente di visionare il flusso video della telecamera da qualsiasi parte del mondo uno si trovi. Molte videocamere trasmettono i flussi video in formato non criptato consentendo a persone non autorizzate di visualizzarli o addirittura di interferire; alcuni dispositivi, inoltre, sono vulnerabili ad attacchi non troppo complessi per chi ha dimestichezza con la sicurezza.

Per impedire gli attacchi mirati ai dispositivi di protezione, è importante seguire le principali regole della cybersecurity: proteggere il router, scegliere password Wi-Fi complesse, aggiornare regolarmente il firmware dei dispositivi smart e del router, modificare le password di default e ovviamente non fornire a terzi le credenziali di accesso.

Non esiste tecnologia di videosorveglianza sicura al 100%: i più esperti possono ad ogni modo tenere d’occhio le notizie sui problemi di sicurezza dei vari dispositivi, esaminare attentamente le impostazioni, disattivare le funzioni cloud non utilizzate e installare regolarmente gli aggiornamenti. In tutti i casi bisogna valutare i rischi: ha senso installare una telecamera in bagno o in camera da letto? Il fenomeno del voyeurismo dimostra quanto sia vulnerabile la privacy di chi installa videocamere di sicurezza in casa, senza tenere conto delle possibili conseguenze.

