Star Wars torna al cinema nel 2026 e 2027 con Ryan Gosling

Il 2026 porterà sul grande schermo uno spin‑off molto atteso dell’universo Star Wars: The Mandalorian & Grogu, in programma per il 22 maggio del prossimo anno. Dopo il successo delle serie televisive, Lucasfilm porta al cinema le avventure del Mandaloriano e del suo giovane compagno, espandendo sul grande schermo il loro legame e la galassia che hanno già conquistato innumerevoli spettatori.

Un anno dopo, il 28 maggio 2027, sarà invece il turno di Star Wars: Starfighter, un film ambientato cinque anni dopo gli eventi de L’ascesa di Skywalker. Diretto da Shawn Levy, regista di Deadpool & Wolverine, e interpretato da Ryan Gosling, questo nuovo capitolo promette un’avventura inedita, popolata da personaggi completamente nuovi e collocata in un’epoca mai esplorata prima sul grande schermo.

Le riprese di Starfighter cominceranno in autunno. Lucasfilm lo descrive come un’esperienza del tutto originale, in cui i fan scopriranno storie e volti mai visti, pur restando fedeli allo spirito epico e avventuroso di Star Wars.

Nonostante numerosi progetti annunciati o ipotizzati negli anni successivi a L’ascesa di Skywalker del 2019, la casa di produzione non è più riuscita a portare alcun lungometraggio nelle sale fino a oggi.

Oltre a Starfighter, Lucasfilm conferma che sono ancora in sviluppo altri film firmati da nomi del calibro di Sharmeen Obaid‑Chinoy, James Mangold, Taika Waititi e una nuova trilogia di Simon Kinberg.

Con queste due uscite, The Mandalorian & Grogu e Star Wars: Starfighter, Lucasfilm sembra finalmente pronta a rilanciare la saga cinematografica, offrendo ai fan storie nuove ma saldamente radicate nell’epopea che ha segnato intere generazioni.

