Mini ombrello grande come iPhone a soli 1 €

Avere a disposizione un ombrello può essere risolutivo sia in estate che in inverno, per evitare le insolazioni o di bagnarsi come pulcini a causa di un imprevisto scroscio di pioggia. Con quello attualmente in promozione non solo vi dotate di un valido strumento per queste occasioni, ma è talmente tascabile che quasi vi dimenticherete di averlo con voi. La bella notizia è che con l’offerta speciale di oggi lo pagate quanto un caffè al bar.

Con una lunghezza di 18 cm da chiuso e uno spessore di soli 4 cm, questo ombrellino può essere facilmente riposto in borsa, senza occupare spazio e senza il fastidio di forme ingombranti. Rispetto ad altri modelli portatili, che spesso misurano 8 x 8 cm, la sua struttura piatta di 7 x 4 cm consente infatti una maggiore comodità nel trasporto.

Pesa appena 170 grammi, quindi non diventa un peso per chi decide di portarlo sempre con sé. Un laccetto da polso facilita poi ulteriormente il trasporto.

Un altro aspetto fondamentale di questo mini ombrellino è la sua elevata protezione dai raggi solari, testato con un fattore UPF superiore a 50. Ciò significa che può offrire una protezione eccellente durante le calde giornate estive, permettendo di godere del sole senza compromettere la salute della pelle.

La scelta di colori è ampia e variegata: si può optare per toni classici come il nero e il bianco, o per tonalità più vivaci come verde scuro, azzurro, viola, rosa, giallo, blu e verde pisello. Questa gamma consente di abbinarlo praticamente a qualsiasi outfit o occasione.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 14 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 93% andando a spendere meno di 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

