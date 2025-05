Starlink in Italia collega i treni e punta alla Difesa

Elon Musk ha visto molto prima di tanti la necessità dei pagamenti via Internet (X divenuta PayPal), l’urgenza di rendere i trasporti più sostenibili con l’auto elettrica Tesla, il riutilizzo dei razzi per lo sfruttamento dello spazio e delle comunicazioni con SpaceX e Starlink: il collegamento satellitare di Musk è in arrivo sui treni del Gruppo Ferrovie dello Stato e successivamente, se il discorso politico si placherà al riguardo, anche nella Difesa.

L’offerta di Starlink propone a prezzi accessibili un collegamento Internet satellitare veloce su scala globale, sempre più indispensabile per le esigenze di comunicazione e digitalizzazione di privati e svariate industrie e settori.

Per il collegamento Internet dei treni di Ferrovie Starlink si affida al rivenditore Icomera, titolare di tecnologie brevettate, incluso il protocollo di aggregazione SureWAN.

Quest’tultimo permette ai router a bordo dei treni di collegarsi in simultanea e in modo intelligente a più reti, incluse cellulari, satellitari, ma anche via cavo e sui binari, aggregando tutta la capacità disponibile. Così SureWAN di Icomera mette sempre a disposizione degli utenti la connessione più veloce e affidabile possibile sui mezzi in movimento.

In ogni istante il sistema seleziona in modo dinamico la rete migliore, anche in base a orario, posizione e domanda di traffico. Secondo i primi test effettuati dalla società le prestazioni di connettività risultano molto simili a quelle delle migliori connessioni ad alta velocità disponibili nelle città.

Oltre che per soddisfare le esigenze di connessione dei viaggiatori, una volta che il sistema Starlink – Icomera entrerà in funzione potrà essere impiegato anche per le applicazioni interne. Si aprono scenari interessanti per il monitoraggio in tempo reale dei sistemi di bordo, la diagnostica da remoto, oltre che per le comunicazioni interne al treno.

Ma anche con uno dei sistemi più avanzati oggi disponibile, per assicurare la connessione anche nei tratti di galleria, sarà necessario ricorrere al 5G tramite ripetitori, quindi servirà l’intervento delle società di telecomunicazione, in modo simile a quanto già avviene per la connessione nelle linee metropolitane.

Secondo le ultime indiscrezioni ripotate da La Stampa anche l’Aeronautica italiana sta sperimentando l’impiego di connessioni Starlink sui caccia F-35, oltre che su alcune navi della Marina.

Mentre l’offerta Starlink riscuote successi in Italia e diversi altri paesi, alcuni rilevano che mettere nelle mani di un privato statunitense anche le comunicazioni più delicate potrebbe essere un errore strategico. Ma le alternative sembrano meno allettanti o ancora non esistono e per una rete di satelliti europea paragonabile a Starlink servono anni e investimenti multi milionari.

Sembra che in USA tra Starlink – SpaceX e Apple sia iniziata una lotta per l’assegnazione dello spettro radio sempre più necessario per connettere gli smartphone ai satelliti.