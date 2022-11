Starlink annuncia limiti per il traffico dati giornaliero

Oltre la fibra e il 5G, il servizio Internet via satellite di Elon Musk è proiettato nel futuro offrendo accesso e connessione ovunque nel mondo, anche dove cavi e reti cellulari non possono arrivare, direttamente dai satelliti nell’orbita bassa della Terra, ma ora con l’annuncio dei suoi primi limiti nel traffico dati giornaliero Starlink diventa un po’ più simile ai suoi concorrenti tradizionali.

Fin dai primi annunci Elon Musk ha dichiarato che per poter avere prestazioni superiori occorre la messa in orbita di un numero crescente di satelliti, fino a creare una costellazione composta da 30.000 satelliti. Anche con lanci sempre più frequenti da parte di SpaceX, anche uno alla settimana, servirà tempo prima di raggiungere una capacità di banda superiore, per questo motivo la società di Elon Musk è costretta a introdotte limiti per cercare di soddisfare il maggior numero di utenti.

A partire da dicembre in USA e Canada gli utenti residenziali inizieranno il ciclo di fatturazione mensile con 1TB di traffico dati ad accesso prioritario. Se questa soglia verrà superata per il traffico dati effettuato dalle ore 7 del mattino fino alle 23 di sera, il restante traffico dati mensile verrà effettuato con accesso base e non più prioritario, queste nelle ore di picco. Secondo la società attualmente meno del 10% degli abbonati raggiunge questo limite.

Il traffico dati effettuato dalle 23 di sera fino alle 7 del mattino non viene conteggiato per il limite con accesso prioritario. Gli utenti che lo desiderano, possono incrementare la soglia di 1TB pagando 25 centesimi per ogni gigabyte di traffico dati oltre soglia. Dall’app Starlink e dal sito web sarà possibile monitorare il traffico dati e anche acquistare traffico extra soglia con accesso prioritario. Starlink ha introdotto limiti anche nei piani per aziende e società oltre che quelli per l’accesso via satellite in mobilità.

Negli scorsi giorni Starlink ha ridotto il prezzo mensile a 50 euro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Elon Musk, Tesla e Starlink sono disponibili ai rispettivi collegamenti.