SpaceX lancerà satelliti Starlink ogni settimana

Per costruire la sua rete Starlink di seconda generazione SpaceX intende condurre frequenti lanci di razzi: per iniziare saranno settimanali, ma l’intento è quello di aumentarli gradualmente fino ad arrivare alla cadenza di un nuovo lancio ogni pochi giorni.

L’azienda ne parla in un documento depositato martedì presso la FCC, dal quale si apprende che la sua flotta dovrà comprendere circa 30.000 satelliti, il che è un enorme incremento rispetto ai 4.408 satelliti Starlink di prima generazione. Tanto più che SpaceX è autorizzato a operare in orbita bassa.

Per il trasporto userà lo Starship, che metterà in orbita da 50 a 100 satelliti Starlink di seconda generazione ad ogni lancio. Questo numero è significativamente inferiore alle stime fornite dal presidente di SpaceX, Gwynne Shotwell, che nel 2019 parlava di circa 400 satelliti per ogni razzo, e il calo potrebbe essere riconducibile al fatto che le dimensioni dei satelliti di seconda generazione sono aumentate drasticamente.

In base a quanto si apprende dalla documentazione, SpaceX prevede di usare anche il razzo Falcon 9 per lanciare alcuni dei nuovi satelliti. Presumibilmente sono più piccoli visto che per ogni lancio ne saranno spediti in orbita dalle 20 alle 60 unità.

Le carte elencano anche le specifiche tecniche dei satelliti Starlink di seconda generazione (come la massa): si parla di 1,2 tonnellate per satellite, quindi sono oltre 3,5 volte più pesanti dei modelli di prima generazione, un aumento di massa che dovrebbe aiutare SpaceX a migliorare la qualità della banda larga offerta dalla sua flotta.

Questi dettagli sono stati presentati alla FCC nella speranza che la commissione approvi quanto prima il piano per questa rete Starlink di seconda generazione. Un eventuale ritardo nel lancio di questa rete rischia di negare la banda larga ad alta velocità agli americani che ne hanno più bisogno – dicono:

Abbiamo fornito una vasta gamma di informazioni tecniche e operative del sistema Gen2, più di quante la commissione richieda.

Il problema principale di SpaceX è infatti la crescente opposizione da parte delle aziende rivali e dai vari gruppi ambientalisti. Aziende come la rivale Viasat ad esempio sostengono che la documentazione di SpaceX presentata alla FCC non affronterebbe completamente i rischi di sicurezza orbitale: