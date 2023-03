Starlink Roam è il piano internet satellitare globale ma costa

Starlink RV, una versione del servizio Internet satellitare di Elon Musk che porta agli utenti l’accesso a internet praticamente da qualsiasi parte del mondo è stato rinominato Starlink Roam. L’abbonamento ha un costo di 150 dollari al mese oppure, per uso globale ovunque il servizio sia disponibile al costo di 200 dollari al mese.

Come per il pacchetto RV, gli utenti potranno optare per un’antenna portatile da 599 dollari o una destinata all’uso in movimento per 2.500 dollari. In precedenza, era possibile viaggiare solo con la parabola satellitare di Starlink (soprannominata Dishy) all’interno dello stesso continente.

Starlink commercializza l’abbonamento come un modo per i clienti di utilizzare Starlink in “luoghi in cui la connettività è inaffidabile o non disponibile”. E’ possibile anche sospendere e mettere in pausa l’abbonamento in qualsiasi momento, mentre viene fatturato con incrementi di un mese.

A febbraio, gli utenti (compresi quelli situati al di fuori delle aree di copertura di Starlink) hanno iniziato a ricevere messaggi su un nuovo “servizio di roaming globale”, anche se, all’epoca, non si sapeva che la società avrebbe sostituito completamente il piano Starlink RV con Roam.

Non ci sono ancora dettagli su Roam di Starlink, ma nella pagina delle FAQ la società afferma che il servizio globale “può essere ordinato solo” nei paesi dove vi è disponibilità di Starlink. Tuttavia non è chiaro se il servizio risulterà disponibile nei paesi in cui Starlink non è tecnicamente consentito.

Ricordiamo, infatti, che Starlink sta ancora aspettando l’approvazione normativa da alcuni paesi, tra cui India, Pakistan e Cambogia, mentre Elon Musk ha dichiarato in un’intervista al Financial Times che il governo cinese ha “chiarito la sua disapprovazione per il recente lancio di Starlink”.

Starlink ha già il suo piano di 5.000 dollari al mese per chiunque cerchi di accedere a Internet mentre anche mentre è in mare, con la società che ha già reso disponibile il suo piano Flat High Performance per l’uso in movimento su camper e altri veicoli. Ricordiamo che da novembre 2022 il prezzo del piano internet via satellite di Starlink in Italia è sceso a 50 euro al mese: ne abbiamo parlato in questo articolo.

Elon Musk è un apripista anche in questo settore: la costellazione Starlink conta già migliaia di satelliti in orbita, mentre Amazon con Project Kuiper segue a distanza e lancerà il suo servizio per internet via satellite nel 2024.