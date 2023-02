Starlink testa l’offerta di roaming globale

Per Starlink, la costellazione di satelliti per l’accesso a internet satellitare, è prevista una offerta di “roaming globale”, per consentire in altre parole collegamenti sempre, in qualunque momento, da qualunque parte del mondo, a 200$ al mese.

La costellazione di proprietà di SpaceX ha intenzione di proporre una offerta specifica, il “Global Roaming Service” a 200$ al mese (oltre al kit da 599$ una tantum necessario per la connessione).

Il servizio per l’accesso a internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza, permette di usare migliaia di satelliti miniaturizzati collocati in orbita terrestre bassa (LEO) che possono comunicare con ricetrasmettitori terrestri.

Starlink ha fatto sapere agli utenti che è possibile aspettarsi “l’alta velocità e la bassa latenza tipicamente offerta, intervallata da brevi periodi di scarsa connettività o assenza di quest’ultima”, promettendo che tutto “migliorerà notevolmente nel tempo”.

Il sito TheVerge sottolinea che non è chiaro in che modo StarLink manterrà le promesse per l’accesso a internet da qualsiasi parte nel mondo, dal momento che l’azienda è in attesa delle approvazioni regolamentari di autorità come quelle di India, Pakistan e Cambogia, e in altre ancora il servizio non è ancora disponibile.

Starlink sta ad ogni modo già proponendo l’offerta con il roaming globale ad alcuni utenti, inclusi quelli di territori non apparentemente coperti dal servizio, come la Groenlandia.

Starlink consente già ora di viaggiare, utilizzando lo stesso servizio ad alta velocità che gli utenti hanno a casa, in qualsiasi luogo dove la ret è attiva ma il nuovo piano di abbonamento prevede meno limiti rispetto agli attuali, che ad esempio obbligano a mettere in pausa e riattivare il servizio per adeguarlo alle esigenze di viaggio; l’attuale servizio è inoltre utilizzabile nel continente in cui è stabilita la residenza dell’acquirente, più un massimo di due mesi in un paese straniero.

Il piano con il “Global Roaming” sembra essere pensato per offrire maggiore libertà di viaggio; non è da escludere inoltre che l’azienda preveda maggiore priorità per chi è disposto a pagare per questa tipologia di abbonamento.

Nel momento in cui scriviamo, in Italia l’offerta residenziale di Starlink costa 50,00 euro al mese per il servizio e 450,00 € una tantum per l’hardware (parabola, router Wi-Fi, alimentatore, cavi e base).