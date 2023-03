Microsoft offre Bing con AI GPT-4 a tutti, Italia inclusa

Microsoft ha lanciato la sua versione di Bing basata su GPT-3 (come il celebre ChatGPT) il mese scorso in una beta limitata, mentre adesso sembra aver aperto a tutti coloro che vogliono provarlo il nuovo motore di ricerca con modello di Intelligenza artificiale GPT-4 presentato negli scorsi giorni.

A riportare la notizia è Windows Central, che ha notato come il motore sia adesso disponibile a tutti, anche se sulla pagina principale compare ancora la dicitura “iscriviti alla lista d’attesa”. Per poterlo testare, anche in Italia, è sufficiente cliccare sul pulsante blu per iscriversi alla lista d’attesa.

Dopo aver effettuato l’accesso con il proprio account sarà possibile chattare con il nuovo motore di ricerca assistito da AI. Da notare, però, che per avere una conversazione completa è necessario scaricare il browser Microsoft Edge.

Microsoft ha confermato che il nuovo Bing funziona con modello AI GPT-4 già dalle ultime cinque settimane, ben prima che OpenAI lo svelasse due giorni fa. L’ultimo modello linguistico (LLM) di OpenAI ha preso d’assalto il mondo tecnologico con la sua capacità di gestire sia il testo che le immagini. Alcune delle sue imprese includono il superamento di diversi esami simulati nelle più svariate discipline, a livello universitario, master e abilitazione alla professione, oltre al superamento di altri modelli di intelligenza artificiale LLM.

Tramite Bing Microsoft offre agli utenti un assaggio di GPT-4 senza la necessità di pagare per l’accesso Plus di OpenAI, o essere uno sviluppatore. Il nuovo motore di ricerca ha avuto un inizio un po’ traballante, con alcuni utenti che sono stati in grado di effettuare il “jailbreak” del chatbot, forzando false informazioni. Ciò ha costretto Microsoft a limitare le conversazioni, anche se il colosso ha successivamente rimosso alcuni di questi limiti dopo aver rafforzato le protezioni del motore di ricerca.

Microsoft è stato uno dei primi a sostenere l’azienda dietro ChatGPT, Open AI, e ha rafforzato tale impegno nel 2021 con un investimento di 2 miliardi di dollari. All’inizio di quest’anno, ha ampliato ulteriormente la collaborazione con un investimento “multimiliardario” che include nuovi supercomputer per accelerare la ricerca di OpenAI.

