Startup italiane al CES 2023 tra medicina, sensori smart e AI

All’ultima edizione del CES 2023 di Las Vegas erano presenti 51 startup italiane che hanno presentato tecnologie innovative in diversi settori, inclusi medicina e salute, sensori smart, intelligenza artificiale, sicurezza, realtà aumentata, virtuale e metaverso, Internet of Things e altro ancora.

Le startup italiane al CES 2023 hanno esposto le proprie tecnologie, soluzioni e dispositivi all’interno dell’Eureka Park gestito da ITA, Italian Trade Agency, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Delle 51 realtà esposte 9 erano parte delle delegazioni della Regione Marche e 10 sotto l’egida di Sardegna Ricerche. Tra gli altri partner dell’esposizione anche l’ente nazionale di ricerca Area Science Park e il Centro Estero per l’Internazionalizzazione delle regione Piemonte.

La partecipazione italiana ha far toccare con mano la strategia che ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha messo in campo a supporto dell’innovazione italiana. Spiega Roberto Luongo, Direttore Generale di Agenzia ICE:

«ICE sostiene l’ecosistema innovativo italiano attraverso i suoi servizi di promozione e accompagnamento, supportando la partecipazione di una delegazione di 51 startup innovative di rilievo, che rappresentano tutti i settori di punta della tecnologia italiana e propongono soluzioni di grande valore per i loro mercati di riferimento. L’ecosistema italiano delle startup è oggi maturo, conta quasi 14 mila startup innovative registrate e nel 2022 raggiungerà quasi 2 miliardi di investimenti».

Oltre alle esposizioni delle startup italiane, il CES 2023 è stato anche occasione per presentare il nuovo Centro di innovazione Innovit, da poco aperto a San Francisco. Sempre in tema di opportunità per imprese e startup, si inserisce la collaborazione tra ITA e Smau che ha portato all’organizzazione degli “Italy RestartsUp” a Berlino, Londra e Parigi, tre occasioni di contatto tra le startup italiane e gli abilitatori di innovazione europei.

Le 51 startup italiane presenti al CES 2023

Qui di seguito riportiamo l’elenco delle 51 startup italiane che hanno esposto al CES 2023 con un riassunto delle soluzioni presentate:

Aindo – Trieste, AI & Data

Aindo propone una soluzione per sopperire alla carenza di dati utili per sviluppare sistemi di intelligenza artificiale attraverso una piattaforma per la produzione di dati sintetici. La piattaforma utilizza una tecnologia proprietaria in grado di automatizzare la catena di valore del dato.

AISent – Bergamo, AI & Data

AISent nasce da un gruppo di ricercatori dell’Università di Bergamo. Sviluppa sistemi, hardware e software, di intelligenza artificiale basati su algoritmi proprietari. Meti è in grado di determinare i rapporti causali tra grandi quantità di dati, producendo simulazioni, predizioni e analisi diagnostiche accurate.

Aspechome – Cuneo, IoT & Wearable

Aspechome è una startup innovativa che ha sviluppato un sistema “Energy Smart Home” – una centralina che lavora grazie a un software costantemente aggiornato, in grado di ottimizzare il consumo energetico dei dispositivi collegati a un impianto fotovoltaico, immagazzinando e distribuendo l’energia prodotta.

Contents – Milano, AI & Data

Contents è una tech company che sviluppa soluzioni SaaS per la creazione e realizzazione di contenuti creativi tramite una piattaforma di Generative AI. I contenuti possono anche essere creati per la distribuzione adattiva e targettizzata di pubblicità sul web.

CryptoLab – Milano, Cybersecurity

CryptoLab è attiva nel settore della cybersecurity e dell’intelligenza artificiale. Ha sviluppato un sistema di autenticazione per lo sblocco di qualsiasi dispositivo che si attiva con le onde cerebrali.

Domethics – Torino, IoT & Wearable

Domethics sviluppa prodotti e tecnologie IoT legate alle smart home e ai servizi di telemedicina. DocDog è un tappeto smart che monitora i parametri vitali dei cani, determinando lo stato di salute dell’animale. È possibile condividere in tempo reale i dati col proprio veterinario. Domethics ha vinto l’Innovation Award al CES 2022.

Evolvo – Torino, Green Energy & Mobility

Evolvo offre soluzioni di mobilità smart e sostenibile in contesti urbani per privati, aziende ed enti locali, come il noleggio a lungo termine di e-bike e scooter elettrici, la fornitura di attrezzatura tecnica per l’utilizzo dei mezzi, e stazioni di ricarica smart dotate di dispositivi di sicurezza.

Fifth Ingenium – Caserta, XR & Metaverse

Fifth Ingenium sviluppa sistemi di machine learning, IoT, realtà aumentata e virtuale per diversi settori. Tinalp è una virtual classroom che simula le interazioni fisiche tra docenti e studenti grazie alla realtà aumentata. L’interfaccia permette di tracciare gesti e movimenti delle mani, oltre a riconoscere le voci.

Filo – Roma, IoT & Wearable

Filo sviluppa la linea di dispositivi IoT per la cura dei neonati Tata. Tata Rock è la nuova culla smart che si muove autonomamente – con oscillazioni configurabili manualmente via app – per far addormentare e dormire bene i bambini. Può essere installata sia su passeggini che su seggiolini per auto.

Flywallet – Rimini, IoT & Wearable

Flywallet, di cui abbiamo già parlato in questo articolo, produce dispositivi indossabili in grado di rilevare parametri biometrici (impronta digitale, di calore, elettrocardiogramma). Con Keyble è possibile accedere in modo sicuro ai propri account o a luoghi fisici, o effettuare pagamenti, monitorando al contempo numerosi parametri vitali.

Geckoway – Roma, XR & Metaverse

Geckoway porta avanti il progetto VirtualCrab, che offre esperienze museali innovative in mixed reality, che consentono al visitatore di interagire con gli ologrammi. Attraverso una gamification della visita è così possibile trasmettere più informazioni sulle opere d’arte e sulla loro storia.

Gemateg – Perugia, AI & Data

Gemateg sviluppa DaTEG, un sistema di raffreddamento adattivo e rigenerativo per data center. Si tratta una soluzione plug & play che migliora le prestazioni e l’efficienza energetica dei server, sfruttando sensoristica IoT e algoritmi di AI per tenere sotto controllo le temperature di esercizio in modo intelligente.

Haura – Trieste, Health & Food

Haura unisce l’efficienza dei macchinari da cucina professionali alla tradizione casereccia, con un macchinario modulare in grado di automatizzare la preparazione e la cottura dei cibi. I moduli, oltre a garantire elevati standard qualitativi, possono essere assemblati in base alle esigenze, per ottimizzare spazi e consumi.

Humanfactorx – Bergamo, Health & Food

Humanfactorx progetta spazi, prodotti e servizi per migliorare l’interazione umana con la tecnologia. EZrize è una workstation portatile che rende il lavoro “da ufficio” confortevole e salubre in ogni luogo, progettata in modo ergonomico e accessoriata con apparecchiature elettroniche e vani portaoggetti.

Interweb – Milano, XR & Metaverse

Interweb ha sviluppato una piattaforma in cui prenotare appuntamenti con professionisti di ogni tipo esattamente come se si effettuasse un acquisto in un e-commerce. Da desktop o da app, su HuKnow è possibile avviare rapidamente una videochiamata anche per consulenze immediate.

It’s Prodigy – Milano, AI & Data

It’s Prodigy è una startup che offre servizi di digital transformation. La piattaforma Data Prodigy permette di produrre reportistica in modo automatico sfruttando l’intelligenza artificiale e interpretando richieste formulate linguisticamente. Il sistema può essere integrato ai principali gestionali aziendali.

Kippy – Milano, IoT & Wearable

Kippy sviluppa dispositivi IoT per localizzare e monitorare le attività degli animali domestici in tempo reale. Kippy CAT è un dispositivo leggero per gatti e cani di piccola taglia che monitora lo stato di salute. I dati vengono visualizzati tramite app, dalla quale si accede a una community di amanti degli animali.

Lightscience – Como, Health & Food

Lightscience ha sviluppato MyLab, un dispositivo portatile per effettuare analisi mediche autonomamente senza recarsi in laboratorio. I dati rilevati vengono caricati in cloud e analizzati da remoto da personale medico. Il device è utilizzato per il monitoraggio dei livelli metabolici nei pazienti affetti da fenilchetonuria.

MyMoney – Padova, Cybersecurity

MyMoney ha creato un sistema di autorizzazione di pagamento totalmente biometrico che riconosce l’impronta digitale. Il sistema riconosce un’impronta reale da un falso, e può essere applicata per i pagamenti così come per l’accesso a luoghi fisici.

NextVision – Catania, AI & Data

NextVision sviluppa soluzioni wearable basate sull’intelligenza artificiale. Naomi è un assistente AI che monitorando con audio e video l’ambiente in cui si trova la persona che indossa il dispositivo è in grado di fornire istruzioni e avvertire sui pericoli, riconoscendo oggetti e movimenti.

Pikkart – Modena, XR & Metaverse

Pikkart-AR Discover è un software di realtà aumentata in grado di riconoscere gli oggetti nei loro contesti – un’auto nello showroom, un macchinario in fabbrica, un prodotto in negozio – e mostrare informazioni, immagini, video ed elementi 3D correlati.

Plus Biomedicals – Brescia, Health & Food

Plus Biomedicals ha sviluppato Cwash, un dispositivo per la pulizia dei denti automatizzato, che non richiede acqua e dentifricio. Utile sia in mobilità che per le persone non autosufficienti, può essere usato ovunque e collegato allo smartphone per monitorare la propria igiene orale.

QuicklyPro – Bergamo, Health & Food

QuicklyPro sviluppa servizi tecnologici per la salute e la riabilitazione. Q-Walk è un dispositivo indossabile che aiuta la riabilitazione al camminamento. Due cuscinetti posti sotto le ginocchia proiettano una luce che indica dove mettere i piedi a ogni passo. Si sfruttano così i benefici riabilitativi degli stimoli visivi anche in autonomia.

Searcode – Catanzaro, IoT & Wearable

Searcode lancia Coverride, una cover per smartphone con un display LCD personalizzabile con animazioni, video e NFT. Le raffigurazioni possono essere modificate tramite app.

Security Pattern – Brescia, Cybersecurity

Security Pattern ha sviluppato SUM, un sistema di scansione e gestione delle vulnerabilità di cybersecurity per i device IoT, che riunisce i dati in una piattaforma cloud e offre soluzioni per arginare potenziali falle nella sicurezza dei sistemi IoT.

Senior – Varese, XR & Metaverse

Senior lavora alla digitalizzazione del senso dell’olfatto, creando soluzioni soprattutto per il settore agrifood tramite l’uso di sensori chimici. Digital Nose è un sistema che trasforma degli input olfattivi in suoni ed effetti visivi nel metaverso. La conversione è effettuata da un algoritmo di AI.

Sensosan – Roma, Health & Food

Sensosan sviluppa dispositivi per migliorare il benessere delle persone, come S1-Intelligent Nebulizer, un nebulizzatore che può sia diffondere fragranze in un ambiente, che sanificare l’aria, attraverso un processo automatizzato che si affida a sensoristica IoT.

Skyproxima – Trieste, Green Energy & Mobility

Skyproxima è una startup aeronautica che progetta sistemi di trasporto medico intelligenti. Il programma Philotea agisce a livello territoriale implementando una filiera che si compone di veicoli aerei rapidi per le emergenze, contenitori smart termo-autonomi, e sistemi di controllo del volo, oltre a una rete infrastrutturale a terra.

Soccerment – Milano, AI & Data

Soccerment mette a punto sistemi per la raccolta e l’utilizzo dei dati nel calcio. I parastinchi intelligenti Xseed sono dotati di magnetometri, accelerometri e giroscopi in grado di raccogliere dati tecnici, tattici e atletici sulla performance del giocatore che li indossa.

Strategic Bim – Torino, IoT & Wearable

Strategic Bim sviluppa software per la gestione dei dati degli edifici in ottica sostenibile. UTwin è un’app che mostra un gemello digitale dell’edificio con parametri aggiornati in tempo reale (temperatura, umidità, consumi, etc.) sulla base dei quali possono essere previste automazioni per l’accensione o lo spegnimento di impianti.

The Meter – Genova, AI & Data

The Meter, sviluppato da Officine IADR, è un tool automatizzato per la misurazione di spazi chiusi. Grazie a una combinazione di laser e accelerometri, il dispositivo può riprodurre una rappresentazione grafica degli spazi direttamente in digitale durante la misurazione.

Visionair Lab – Massa, Health & Food

Visionair Lab ha sviluppato Take a Breath, un purificatore d’aria indossabile con l’aspetto di un copricapo con visiera parasole. La visiera nasconde una tecnologia che crea due flussi d’aria, uno che blocca l’aria esterna e uno che porta aria pulita a chi lo indossa.

Regione Marche

Cyber Evolution – Ascoli Piceno, Cybersecurity

Cyber Evolution progetta sistemi di cybersecurity accessibili. Il sistema LECS è un sistema plug&play che protegge reti locali e infrastrutture cloud dagli attacchi in modo automatico. Una volta collegato al router analizza e risponde alle minacce senza bisogno di configurazione o manutenzione.

E-Mod – Ascoli Piceno, Green Energy & Mobility

E-Mod ha creato E-Match, una piattaforma di condivisione documentale che mette assieme produttori e consumatori di energie rinnovabili a favore dell’ottimizzazione delle procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti.

HComm – Montegiorgio (Fermo), XR & Metaverse

HComm ha sviluppato un “wall” multimediale e multisensoriale in grado di visualizzare immagini, emettere suoni direzionali, ma anche odori, stimolazioni vibratorie e un effetto nebbia, offrendo un’esperienza immersiva in grado di riprodurre ambienti naturali.

Ital Innovation – Potenza Picena (Macerata), AI & Data

Ital Innovation ha sviluppato un sistema AI che analizza dati provenienti da sensori IoT, ricavando previsioni e analisi sull’efficacia dei dispositivi in ambito commerciale, ma anche diagnostiche, per prevenire malfunzionamenti, e sui consumi energetici.

Maenne – Civitanova Marche (Macerata), Health & Food

Maenne offre un sistema di stimolazione multisensoriale finalizzato al benessere psico-fisico. Si tratta di una poltrona che emette suoni, luci e vibrazioni sincronizzate, realizzata con materiali specifici per trasmettere gli stimoli in modo efficace. Sono disponibili diverse combinazioni sensoriali per diverse stimolazioni.

Revolt – Ancona, AI & Data

Revolt ha sviluppato K-Suite, una piattaforma AI che analizza i dati di vendita, di profilazione clienti e di retention di aziende attive nel mercato B2C. La piattaforma aggrega e analizza dati da diverse fonti, imparando i comportamenti dei clienti grazie al machine learning, e offrendo predizioni e strategie per aumentare le vendite.

TooA – Fabriano (Ancona), Health & Food

Il macchinario di TooA consente di preparare istantaneamente a casa un gelato a partire da un preparato liquido che si conserva a temperature ambiente. Il gelato si consuma immediatamente, e nulla va refrigerato. Anche il macchinario stesso ha consumi energetici ridotti.

Trackting – Cartoceto (Pesaro Urbino), Green Energy & Mobility

Trackting sviluppa e produce dispositivi geolocalizzati per prevenire il furto di veicoli, soprattutto biciclette. Il tracker invia allarmi di sicurezza in tempo reale, allertando anche le forze dell’ordine. Il nuovo “Smart Bike Alarm” è studiato in modo da essere del tutto invisibile sul veicolo, e da avere un’autonomia di carica di un anno.

Western Engineering – San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Green Energy & Mobility

Western Engineering ha brevettato Westernchain, un sistema che automatizza lo scambio di energia proveniente da fonti rinnovabili tra produttori e consumatori, massimizzando il consumo “green” collettivo. Il sistema di monitoraggio e contabilità è basato su blockchain per assicurare trasparenza e tracciabilità.

Regione Sardegna

Alert-Genius – Alghero (Sassari), IoT & Wearable

Alert-Genius ha sviluppato un sistema in grado di riconoscere persone, animali e oggetti, autorizzando gli accessi di conseguenza. Il sistema comprende anche tag attivi, un’app per la gestione e un allarme sonoro collegato al rilevatore.

Athlos- Cagliari, AI & Data

Athlos ha prototipato il sistema “Smart Waste Management”, che offre tracciabilità e ottimizzazione economica ed energetica della filiera municipale di smaltimento del rifiuto solido. L’infrastruttura integra sistemi IoT come uno “smart bin” che identifica il cittadino e monitora i rifiuti prodotti, e sistemi AI per l’ottimizzazione dei percorsi di raccolta dei rifiuti.

Creecon – Cagliari, XR & Metaverse

Creecon ha creato una piattaforma basata sulla blockchain che permette ai creatori di vendere lavori originali, autenticati come NFT, ai propri fan, che possono così supportarne il lavoro. La piattaforma permette di commerciare articoli digitali da collezione, ma anche l’accesso a esperienze reali.

Footure Lab – Sassari, AI & Data

Footure raccoglie e lavora dati relativi alle performance sportive, in particolare nel calcio. Footure Compass è un sistema AI che processa dati e statistiche sportive restituendo diversi tipi di output, mentre Footure Desk è un gestionale pensato per organizzare l’attività sportiva.

Linkalab – Cagliari, AI & Data

Linkalab si occupa di data engineering e infrastrutture di machine learning. SDG Juicer è un’applicazione web che analizza, grazie all’intelligenza artificiale, documenti e pagine web valutandone la coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Radoff – Calagianus (Sassari), Health & Food

Radoff studia soluzioni per ridurre l’inquinamento indoor. Radoff Life monitora i livelli di gas radon nell’ambiente e avvia un’azione di bonifica automatica non appena diventano critici. È efficace in ambienti fino a 70 mq. Vengono eliminati anche composti organici volatili e polveri sottili che, legandosi con le particelle di radon, aumentano i rischi per la salute anche a basse concentrazioni.

Smart Geo Survey – Sassari, Green Energy & Mobility

Smart Geo Survey offre supporto alla gestione dell’acqua in agricoltura e nell’industria. Utilizzando un drone che scansiona il terreno vengono ottenuti dati che incrociati con le informazioni agronomiche già note sono utili per studiare strategie per ottimizzare i raccolti e ridurre i consumi.

Sprama Game Labs – Cagliari, XR & Metaverse

Sprama ha sviluppato Atlas Game System, una tecnologia che fonde videogame e i giochi da tavolo, con un gameplay brevettato in realtà aumentata che si compone di tre elementi. Alla console si possono collegare diverse mappe gioco, delle superfici con sensori e tracker con cui si può interagire da un dispositivo come uno smartphone.

WiData – Sassari, AI & Data

WiData offre soluzioni per la data analysis, dalla sensoristica agli output ottenuti con il machine learning. L’ambito di applicazione principale è l’urbanistica, con attività come il monitoraggio delle aree più frequentate dalle persone, o l’utilizzo dei mezzi pubblici.

XRit – Sassari, XR & Metaverse

XRit sviluppa applicazioni che ricostruiscono ambienti 3D multimediali. Con la soluzione XRS offre un sistema di visualizzazione 3D di modelli di edifici con un livello centimetrico di accuratezza. I modelli sono navigabili ed esplorabili grazie a un visore per la realtà virtuale.

