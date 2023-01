Flywallet Keyble, è italiano l’indossabile totale al CES 2023

Flywallet – piattaforma digitale per dispositivi indossabili che unisce servizi di pagamento, monitoraggio della salute, assicurazione, mobilità e accesso in un unico ecosistema – è presente al CES 2023 per presentare Keyble e Keyble Mini, i primi wearable di nuova generazione che grazie all’autenticazione biometrica con impronta digitale e cardiaca certificano in maniera sicura e certa l’identità dell’utente.

Con Keyble e Keyble Mini gli utenti potranno disporre in maniera sicura dei propri dati biometrici per accedere a servizi e spazi fisici e digitali (siti web, veicoli, edifici e così via), e in contemporanea monitorare il proprio stato di salute attraverso la misurazione dei parametri clinici.

Al tempo stesso le aziende partner di Flywallet potranno offrire ai propri clienti e dipendenti nuovi servizi a valore aggiunto e una migliore esperienza utente, generando nuovi ricavi ed efficientando le attività, o anche per svolgere attività di ricerca in campo medico.

Flywallet propone infatti un modello unico di “Biometric Wearable Platform as a Service” rivolto ad assicurazioni, istituti di moneta elettronica e di pagamento, banche, centri di medicina e aziende, che potranno erogare i propri servizi direttamente su Keyble e Keyble Mini, connettendosi via API alla piattaforma Flywallet e utilizzando anche l’app companion, disponibile in SDK.

«Siamo entusiasti di presentare Keyble e Keyble Mini al CES 2023» dichiara Lorenzo Frollini, CEO di Flywallet. Prosegue «Siamo convinti che questi dispositivi rappresentino il primo passo verso una nuova generazione di wearable basati su biometria, che consentiranno di connettere in maniera più sicura utenti e servizi, spingendo l’evoluzione nel mondo dei wearable con la crescita di nuovi servizi in maniera simile a quanto abbiamo visto nel mondo degli smartphone ma con maggiori garanzie di sicurezza».

Keyble e Keyble Mini saranno disponibili per il preordine a partire dal CES 2023 e saranno lanciati sul mercato nei primi mesi dell'anno.