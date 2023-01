Twinkly Entertainment Hub al CES 2023 sincronizza tutte le luci con video, musica e gaming

Arriverà questa primavera la scatola magica per collegare tutte le luci e i pannelli Twinkly con video, gaming e musica dal vivo per creare spettacoli in qualsiasi tipo di Ambiente.

Chi conosce da vicino le soluzioni Twinkly sa che la scalabilità delle soluzioni dell’azienda italiana non ha pari nel mondo dell’illuminazione smart: a partire dall’albero di natale, dalle decorazioni di casa e giardino fino a quelle di interi viali, facciate e quartieri Twinkly è in grado di creare e gestire con facilità qualsiasi animazione, effetto sia nello spazio bidimensionale che in quello 3D.

Se fino a ieri era possibile gestire le animazioni con l’applicazione dell’azienda trasportandole nel mondo reale attraverso la app di configurazione con il nuovo Twinkly Entertainment Hub gli utenti saranno in grado di di collegare perfettamente le luci Twinkly a contenuti audio e video, trasformando qualsiasi cosa in un’esperienza profondamente coinvolgente.

Ovviamente Twinkly presenterà anche il suo ultimo prodotto, Twinkly Squares, visto in anteprima ad IFA e lanciato nel Settembre del 2022, insieme alla sua linea principale di prodotti tra cui Flex, Dots, Curtain e Strings con una configurazione di gioco interattiva all’interno dello stand, un’area con musicisti che suonano musica dal vivo e altro ancora . I partecipanti ricevono anche un’anteprima di un nuovo prodotto economico in arrivo sul mercato nell’autunno 2023, Twinkly Candies.

Andrea Tellatin, CEO di Twinkly ha dichiarato: “Sforzandoci di collegare l’illuminazione di alta qualità con le tendenze del settore tecnologico, noi di Twinkly siamo costantemente in missione per trovare nuovi modi per innovare nel mondo dell’illuminazione intelligente. Con le festività natalizie alle spalle, abbiamo approfondito i molti modi in cui i nostri prodotti possono trasformare completamente uno spazio, puntando su un pubblico come giocatori, streamer, musicisti e intrattenitori per l’ispirazione per il futuro. Ecco dove è nata la nostra ultima creazione, Twinkly Entertainment Hub”.

Alle applicazioni per smartphone iOS e Android si affianca quindi la nuova applicazione desktop Entertainment Hub che porta i giochi e l’intrattenimento a un livello completamente nuovo fornendo un’esperienza completamente immersiva che consente agli utenti di ottenere il mirroring delle immagini sullo schermo insieme a qualsiasi forma di audio in uno spettacolo di luci LED Twinkly.

Le caratteristiche principali includono:

Sincronizzazione audio accurata: con immagini create direttamente dalla sorgente di uscita audio con la potenza di elaborazione di un computer, la reattività e l’accuratezza della sincronizzazione musicale saranno più intelligenti di qualsiasi altra cosa vista oggi sul mercato.

Screen Mirroring: con la possibilità di riflettere le immagini sullo schermo in uno schermo di luci a LED Twinkly, gli utenti possono eseguire il mirroring di qualsiasi video riprodotto da qualsiasi piattaforma, sbloccando una serie completamente nuova di possibilità dal gameplay ai visualizzatori audio nelle feste musicali.

Controllo in tempo reale: utilizzando i layout mappati dall’app mobile Twinkly e la manciata di scorciatoie da tastiera per la selezione degli effetti, gli utenti avranno il controllo completo delle immagini in tempo reale.

Sincronizzazione RGBfy: in grado di connettersi con l’intera gamma di prodotti Twinkly utilizzando dispositivi e periferiche esterni supportati da RGB, gli utenti possono scegliere tra gli oltre 16 milioni di colori disponibili per migliorare sia l’esperienza che il gameplay.

Oltre al Twinkly Entertainment Hub, il marchio presenta al CES la sua linea principale di prodotti, tra cui i Twinkly Squares lanciati di recente, un mosaico interattivo fatto di abbaglianti “mega” pixel che è arrivato sul mercato nell’autunno 2022. Altri prodotti in mostra includono gli ormai classici Strings, Flex e Dots in tanti formati.

Qui sotto trovate una completa galleria di immagini realizzate direttamente da Twinkly nei giorni del CES 2023.

I prodotti Twinkly sono in vendita anche su Amazon.