STARZPLAY in offerta su Prime Video a 1,99 euro al mese per 6 mesi

Amazon Prime Video non offre solo video e Serie TV stile Netflix. Nel catalogo, infatti, sono presenti anche diversi canali, accessibili ai clienti di Amazon Prime Video con il servizio Prime Video Channels. Arrivato ormai da tempo in Italia, sono molti i canali in abbonamento presenti, tra cui ad esempio Juventus TV, Discovery Plus, e altri ancora. C’è pure STARZPLAY, adesso in offerta a 1,99 euro al mese per i primi sei mesi. Ecco cosa contiene e come abbonarsi.

I clienti Prime potranno accedere a Prime Video Channel con iscrizioni supplementari, a partire da 1,99 euro al mese. Il canale STARZPLAY è al momento proposto a 1,99 euro al mese per i primi sei mesi, per chi aderisce entro il 6 ottobre 2021. Dopo i primi 6 mesi a 1,99 euro al mese, il canale tornerà ad avere il costo di 4,99 euro al mese.

Starzplay offre la selezione migliore dello streaming globale tra cui le serie originali STARZ, disponibili lo stesso giorno dell’uscita negli Stati Uniti come “Power Book II: Ghost”, contenuti raffinati come “Normal People” e “The Act”, oltre ad un ampio catalogo dei più grandi successi di Hollywood di tutti i tempi.

Per abbonarsi è sufficiente cliccare a questo indirizzo, iscriversi a Prime Video se non lo siete già, e dunque sottoscrivere l’abbonamento a STARZPLAY.

Ricordiamo che sono molteplici i canali disponibili su Amazon Prime Vide Channel. A questo indirizzo trovate l’elenco completo con i rispettivi prezzi.