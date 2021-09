iPad mini 6 ha un trucco inedito per i tasti volume

Nell’enciclopedia della cura dei dettagli Apple si aggiunge una nuova nota che conferma l’attenzione maniacale della multinazionale di Cupertino per i particolari, a volte anche quelli più piccoli che molti altri costruttori ignorerebbero: questa volta si tratta dei tasti volume nel nuovo iPad mini 6.

Per stipare tutte le componenti interne o forse più semplicemente per permettere aggancio e ricarica di Apple Pencil 2 sul lato lungo del dispositivo, per la prima volta iPad mini 6 ospita i due tasti volume non nel lato sinistro del tablet, come avviene di fatto in praticamente qualsiasi altro iPad, bensì nel bordo superiore sulla sinistra.

Siamo certi che la stragrande maggioranza dei costruttori si sarebbe limitata al cambio di posizione, invece Apple è andata oltre e ha pensato una soluzione originale, esclusiva su iPad mini 6. Di fatto la funzione immutabile che storicamente è associata a ognuno dei due pulsanti, alzare e abbassare il volume, in questo tablet è assente perché cambia in base all’orientamento del dispositivo.

Di fatto e con qualsiasi orientamento di iPad mini 6, il tasto per alzare il volume è quello che si trova più in alto rispetto all’altro, oppure quello che si viene a trovare più a destra.

Here is a fun #Apple #iPadMini6 note I haven’t seen mentioned. The volume buttons for increasing or decreasing the volume change based on the device orientation. Whatever button is on top in landscape or to the right in portrait is the volume up button. 🤯 pic.twitter.com/vWC1Gw5LYb — Jon Hill (@jon_m_hill) September 27, 2021

In sostanza la funzione dei due tasti cambia in base all’orientamento del tablet: per alzare il volume è sempre il tasto più in alto quando iPad mini 6 è in verticale, oppure è il tasto più a destra se il tablet è in orizzontale. Il trucco geniale di Apple è segnalato da Jon Hill, sviluppatore di Stitch Fix che ha condiviso un breve filmato che riportiamo in questo articolo.

Il nuovo iPad mini 6 è stato paragonato per prestazioni e versatilità a un iPad Air in miniatura. Sembra che Apple stia anche lavorando a prossimi iPad Pro con fotocamera e logo in orizzontale, un altro cambiamento che rimarca sempre più la strategia di iPad come sostituto di un computer portatile.