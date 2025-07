Stellantis dice addio alle auto a idrogeno

Stellantis, il gruppo automobilistico che controlla brand come Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, ha deciso di interrompere lo sviluppo dei veicoli a idrogeno. Una scelta che segna una brusca inversione rispetto ai piani annunciati a gennaio 2024, quando l’azienda aveva promesso l’arrivo di una nuova gamma di furgoni commerciali alimentati a celle a combustibile, con un’autonomia stimata di circa 500 km.

Le motivazioni sono a ricercare nelle infrastrutture di rifornimento ancora troppo limitate, negli alti costi legati alla produzione e nell’assenza di incentivi all’acquisto sufficienti per stimolare la domanda.

La produzione sarebbe dovuta partire nell’estate 2025, negli stabilimenti in Francia e Polonia, ma il progetto è stato accantonato all’ultimo momento. Pur evitando tagli al personale, che sarà ricollocato in altri ambiti, Stellantis dovrà ora affrontare il disimpegno dalla partnership con Symbio, azienda specializzata in celle a combustibile di cui possiede il 33% dal 2023.

Il ritiro di Stellantis non è un caso isolato. Anche Toyota, storicamente tra i maggiori sostenitori dell’idrogeno, ha ridotto drasticamente il proprio impegno, riservando la tecnologia solo a veicoli industriali. L’idrogeno ha per anni rappresentato una promessa “verde” per sostituire i combustibili fossili, ma la realtà tecnica ed economica si è rivelata ben più complessa.

Questo tipo di carburante, infatti, presenta diversi svantaggi strutturali: ha una densità energetica inferiore rispetto a benzina e diesel, è difficile da immagazzinare in sicurezza, e la sua produzione pulita – tramite elettrolisi alimentata da rinnovabili – richiederebbe enormi quantità di energia, praticamente il doppio dell’attuale capacità elettrica nazionale, secondo alcuni esperti.

In più, l’efficienza dell’idrogeno come sistema di accumulo energetico è nettamente inferiore rispetto alle batterie, mentre costruire una rete globale di stazioni di rifornimento sarebbe un’impresa economicamente insostenibile.

Ad oggi, tra le poco vetture a idrogeno ancora in circolazione si contano auto come la Hyundai Nexo e la Honda CR-V e:FCEV.

