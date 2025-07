Sconto Anker Caricatore USB-C 100W, tre porte a 49,45

Su Amazon trovate in offerta Anker Caricatore USB-C 100W GaNPrime, pensato per chi cerca una ricarica rapida e sicura per più dispositivi. Il costo è di 49,49€ invece di 89,99€, un prezzo perfetto per chi vuole sostituire più alimentatori con un unico accessorio compatto e potente.

Design compatto e tecnologia GaNPrime

Anker GaNPrime 100W integra la più recente tecnologia GaN, che garantisce prestazioni elevate riducendo dimensioni e calore. Il corpo pieghevole lo rende adatto a borse e zaini, con un ingombro inferiore del 45% rispetto al caricabatterie Apple da 96W. Grazie al design a tre porte, si rivolge a chi utilizza notebook, tablet e smartphone contemporaneamente e cerca una soluzione di ricarica unica e portatile, anche per i viaggi.

Ricarica rapida per tre dispositivi

Con due porte USB-C e una USB-A, questo caricatore consente la ricarica simultanea di tre dispositivi, mantenendo alte velocità di alimentazione. Utilizzando una singola porta USB-C, può erogare fino a 100W, compatibili anche con MacBook, Steam Deck, iPad o console portatili. La distribuzione dell’energia è ottimizzata per adattarsi ai dispositivi collegati, riducendo i tempi di attesa in modo significativo rispetto ai caricabatterie standard.

Sicurezza e compatibilità universale

La protezione è affidata alla tecnologia ActiveShield 2.0, che monitora la temperatura e regola la potenza in tempo reale per evitare surriscaldamenti. È compatibile con i principali standard di ricarica, tra cui Power Delivery, ed è adatto a dispositivi Apple, Samsung, Lenovo e altri. Il chip GaN di nuova generazione migliora l’efficienza energetica, mantenendo prestazioni stabili anche in presenza di più carichi.

Il prezzo di listino è di 89,99€, ma oggi va in sconto 49,45€, grazie ad uno sconto e ad un coupon uno sconto importante per un prodotto che può certamente essere utile in tante situazioni.

