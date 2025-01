Toyota firma per il rifornimento rapido di idrogeno

Pubblicità

Toyota Motor Europe ha firmato un accordo con Hydrogen Refueling Solutions (HRS) ed ENGIE con l’obiettivo di lanciare la prossima generazione di sistemi di rifornimento di idrogeno. La nuova soluzione, indicata come più veloce ed efficiente in termini di costi, sarà sperimentata nell’ambito del progetto RHeaDHy finanziato dall’UE che ha l’obiettivo di accelerare la diffusione dell’infrastruttura.

Una delle sfide per l’espansione dell’infrastruttura di rifornimento dell’idrogeno è la necessità di disporre erogatori in grado di rifornire più velocemente tutti i tipi di veicoli a celle a combustibile, sia quelli leggeri che pesanti.

La tecnologia denominata Twin Mid Flow incorpora un doppio ugello a maggior flusso che, a detta di Toyoyta, consente a un erogatore di idrogeno di rifornire i veicoli pesanti in meno di 10 minuti e i veicoli leggeri in meno di 5 minuti.

Questa innovazione elimina la necessità di due diversi tipi di erogatori in ogni stazione di rifornimento. Il vantaggio pratico è che un camion da 40 tonnellate sarà in grado di fare rifornimento per un’autonomia di 600 km in soli 8 minuti e per un’autonomia di 900 km in soli 12 minuti.

Il costo di installazione di queste stazioni di rifornimento di idrogeno dovrebbe essere “significativamente inferiore”, il che contribuirà ad accelerarne la diffusione, in linea con l’obiettivo stabilito dal regolamento dell’Unione Europea sull’infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR) di installare stazioni di idrogeno accessibili al pubblico ogni 200 km lungo le reti TEN-T entro il 2030.

Hydrogen Refuelling Solutions è uno dei principali produttori mondiali di stazioni di rifornimento di idrogeno ad alta capacità. ENGIE è un punto di riferimento globale nel settore dell’energia e dei servizi a basse emissioni di carbonio. Il progetto RHeaDHy (Refuelling Heavy Duty with very High flow Hydrogen), finanziato dall’UE, mira a sviluppare stazioni di rifornimento di idrogeno ad alte prestazioni per veicoli pesanti. Il progetto si concentra sulla creazione e la sperimentazione di nuovi protocolli per rifornire i camion a idrogeno da 700 bar con 100 kg di idrogeno in 10 minuti.

