Stellantis, risarcimenti per danni causati dai problemi software dei serbatoi AdBlue

Stellantis si è impegnata ad estendere a tutti i consumatori dell’Unione Europea le misure di risarcimento per i danni causati dai problemi software dei serbatoi AdBlue nei veicoli diesel prodotti tra gennaio 2014 e agosto 2020.

Questo risultato è stato raggiunto grazie all’intervento della Commissione Europea e della Rete di Cooperazione per la Protezione dei Consumatori (CPC), e nasce dall’azione iniziale di Altroconsumo in Italia, che ha sollevato la questione e avviato il processo che ha condotto a questo impegno su scala europea.

Nel luglio 2023, a seguito delle segnalazioni delle associazioni dei consumatori in Italia e Spagna, il BEUC (organizzazione che raggruppa diverse associazioni di consumatori europee) ha richiesto alla rete CPC di avviare un’indagine a livello UE su questo tema. In primis, Altroconsumo ha segnalato la vicenda alle Autorità europee e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha aperto un’istruttoria per pratica scorretta. Poi, assieme a Euroconsumers – network che riunisce le associazioni di consumatori di Italia, Belgio, Spagna, Portogallo – l’Organizzazione ha inoltrato una diffida. Citroen e Peugeot hanno poi sottoscritto impegni precisi con l’Antitrust italiana che prevedono compensazioni economiche e riparazioni gratuite per i clienti che hanno avuto problemi con il sistema antinquinamento che usa AdBlue, un additivo che da alcuni anni è necessario utilizzare per ridurre le emissioni delle auto diesel e rientrare nei limiti Euro 6.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato, che evidenzia come la nostra segnalazione all’Antitrust, la diffida a livello europeo e l’assistenza data agli automobilisti sui problemi ai serbatoi AdBlue abbiano portato a un risultato concreto. Siamo felici che l’azione coordinata di Altroconsumo in Italia e delle altre organizzazioni del network Euroconsumers abbiano dunque portato ad una grande vittoria per tutti gli automobilisti europei. Continueremo a vigilare affinché gli accordi vengano rispettati, con l’impegno di rimanere al fianco dei consumatori danneggiati”, ha commentatp Federico Cavallo, Responsabile relazioni esterne di Altroconsumo.

