Finalmente le cuffie Airpods Max tornano in sconto, 115 euro rispamio

Dopo mesi e mesi, finalmente tornano in sconto le cuffie AirPods Max . Il ribasso non è pari a quello che abbiamo visto alcune volte in un lontano passato ma a 515€ € il risparmio è pur sempre di 115 euro su un prodotto che non è mai più stato scontato dal giugno scorso.

Ricordiamo che le Airpods Max sono le cuffie più evolute del mondo Apple. Lanciate nella seconda metà di dicembre del 2021 (la nostra recensione è qui) distinguono per tutte le funzioni tipiche delle Airpods Pro (inclusa ovviamente la soppressione del rumore) cui aggiungono driver dinamico da 40 mm con ridottissima distorsione armonica (inferiore all’1%) e una struttura più adeguata a garantire una elevata risposta musicale. Vengono anche fornite con una custodia che ne conserva la batteria.

La struttura è in acciaio inossidabile con aste telescopiche, i padiglioni sono in allumino semi-snodati, i cuscinetti sono in memory foam. La regolazione del volume e controlli dei brani e di Siri mediante una corona digitale (simile a quella di Apple Watch). La La batteria dura fino a 20 ore di audio ad alta fedeltà, conversazione o riproduzione di film con cancellazione attiva del rumore e audio spaziale abilitati.

Le cuffie con i recenti aggiornamenti godono della compatibilità con l’Audio spaziale per seguire i film e la musica remixata ad hoc e la compatibilità con la musica ad alta definizione in formato Lossless di Apple Music.

Le AirPods Max sono un prodotto di eccellenza assoluta. Se si vogliono criticare lo si può fare (se si esclude la custodia molto povera per la tipologia del dispositivo) solo per il prezzo di listino che Apple ha imposto ad esse: a 629 euro non possono competere con prodotti che sono forse inferiori su alcuni aspetti come qualità dei materiali, assemblaggio, compatibilità con il mondo iOS e Mac, funzioni peculiari quali l’audio spaziale, ma che dal punto di vista dell’audio sfidano in un testa a testa le cuffie Apple costando in maniera significativa di meno. Ora grazie allo sconto Amazon a 515 euro hanno un profilo di costo sempre elevato ma molto più bilanciato

La spedizione non è immediata e i colori scontati sono solo due, Nero e Argento, ma se queste cuffie rappresentano il vostro sono, conviene comprarle subito

Click qui per comprare