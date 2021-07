Sterilizza e carica smartphone a soli 11 euro con la base a UV

La pulizia è ormai regola quotidiana, soprattutto dopo che la pandemia ha imposto standard e livelli di protezione più alti che in passato. Per questo, prendersi cura della pulizia del proprio smartphone, o di altri piccoli oggetti di uso quotidiano, può risultare operazione indispensabile. Ecco allora lo sterilizzatore per smartphone, e altri piccoli oggetti, adesso in offerta lampo a 11,06 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Non ci si fa caso, ma lo smartphone è tra gli oggetti che più si utilizzano nel quotidiano, e che più di altri viene in contatto con numerose superfici. Ed allora, una pulizia attenta del proprio smartphone potrebbe essere il punto di partenza per stare lontani da germi e da qualsiasi virus.

Grazie allo sterilizzatore in offerta lampo, effettuare una pulizia del terminale risulta assolutamente semplice. Tutto ciò che si dovrà fare sarà inserire lo smartphone all’interno di questa scatola bianca, e chiudere il coperchio.

Non vi dovrete preoccupare nemmeno se il telefono è scarico, perché lo sterilizzatore include anche un pad di ricarica wireless per ricaricare il terminale riposto al suo interno. Ad ogni modo, si tratta principalmente di una dock che adotta una tecnologia di sterilizzazione professionale UV.

Non solo questo prodotto riesce a sterilizzare uno smartphone, ma può essere impiegato per pulire qualsiasi oggetto possa entrare all’interno, come cuffie, chiavi, orologi, e più in generale piccoli oggetti.

La sterilizzazione impiega pochi per completarsi, con un’efficienza particolarmente elevata. La scatola pesa appena 170 grammi e ha dimensioni contenute in 22,00 x 11,00 x 4,00 cm.

Solitamente costa oltre 30 euro, mentre al momento si può acquistare in offerta lampo a 11,06 euro. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.