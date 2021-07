MacBook Pro 2021 previsti tra settembre e ottobre

Gli appassionati e alcuni leaker puntavano alla WWDC21 di giugno per la presentazione dei nuovi MacBook Pro 2021 ridisegnati, ora però i movimenti nella catena di fornitura Apple, in particolare dei costruttori di schermi Mini LED, puntano a un rilascio tra settembre e ottobre.

Da quando Apple ha introdotto iPad Pro 12,9” con schermo Mini LED i tempi di attesa risultano decisamente lunghi, per gli standard di Cupertino. Per questa ragione in vista dei nuovi portatili con schermi mini LED la società sta investendo e ampliando la sua catena di fornitura per questa componente.

Stando alle indiscrezioni da Taiwan Apple ha investito 200 milioni di dollari per acquistare macchinari per le linee di produzione Mini LED. Si tratta di apparecchiature per la tecnologia di montaggio superficiale, siglata SMT, che permetteranno di creare quattro nuove linee di produzione. Secondo i piani di Cupertino questo permetterà di aumentare la capacità di produzione mensile di MacBook Pro Mini LED di 700-800mila unità. I nuovi macchinari acquistati da Apple probabilmente saranno installati nelle fabbriche cinesi di Taiwan Surface Mounting Technology, siglata TSMT, principale fornitore mini LED di Cupertino.

A questa si affiancheranno anche gli attuali fornitori di mini LED per iPad Pro, Zhen Ding Technology e Tripod Technology che realizzano i pannelli di retroilluminazione: entrambe le società pianificano di aumentare la produzione a partire dal terzo trimestre.

Così tutti gli indizi al momento puntano all’arrivo dei nuovi MacBook Pro 2021 Mini LED tra settembre e ottobre. In realtà la testata di Taiwan DigiTimes punta al mese di settembre, ma non sembra molto probabile che Apple decida di condividere le luci dei riflettori del suo evento più importante dell’anno tra iPhone e Mac. La possibilità comunque non può essere esclusa: in alternativa Apple potrebbe presentarli insieme, salvo poi iniziare le consegne dei MacBook Pro 2021 a ottobre. Le immagini dei portatili di questo articolo sono rendering e concept del designer Antonio De Rosa.

È atteso il rinnovo più consistente dal 2016 con design rivisto in stile iPad Pro e iPhone 12, con angoli più piatti, nuovi processori Apple Silicon più potenti per CPU e GPU, più porte di collegamento, inclusa HDMI e alloggiamento schedine di memoria, il ritorno di MagSafe infine la rimozione della TouchBar per tornare ai tradizionali tasti funzione: tutte le anticipazioni sui nuovi MacBook Pro 2021 sono disponibili qui.