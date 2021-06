Heineken BOT è il robot che ti segue con la birra fresca

Il primo posto per la trovata geniale di questa estate spetta, almeno per il momento, a Heineken BOT: finalmente tecnologia robotica e Intelligenza artificiale sono messi al servizio di una causa universale, quella di disporre sempre e ovunque di birra fresca con sforzo minimo, praticamente nullo.

Il problema è ben noto a tutti gli appassionati di birra fresca: presa una lattina dal frigo per raggiungere amici o familiari, la preziosa bibita risulta quasi finita una volta a destinazione, oppure già quasi calda per chi ama sorseggiarla piano. Il problema si aggrava se invece di una lattina dobbiamo servire birre fresche a tutta la compagnia.

Heineken BOT risolve tutto perché è un frigo robot dotato di vista e intelligenza artificiale. Nel comparto frigo sul retro è possibile stipare fino a 12 lattine che rimangono costantemente in temperatura. Grazie a sensore e videocamera frontale Heineken BOT ci segue ovunque, evitando pericoli come dislivelli e il bordo della piscina.

Il celebre marchio di birra olandese assicura che grazie all’Intelligenza Artificiale, il robot non solo è in grado di interagire con utente e ospiti, ma riesce a farlo anche in modo simpatico e accattivante. Ci affidiamo all’obiettività del reparto marketing di Heineken ma, per un giudizio definitivo su quest’ultimo punto, la redazione di macitynet si dichiara già disponibile fin da ora a realizzare una recensione minuziosa sul campo.

Purtroppo questo geniale robot compagno per l’estate, il gadget perfetto da sfoggiare alle grigliate, non si può comprare. L’unico modo per avere Heineken BOT è quello di partecipare a un concorso che inizierà tra pochi giorni, il primo di luglio per la precisione. Speriamo che non si tratti di una iniziativa solo USA ma che arrivi anche sui nostri lidi. Ah, dimenticavamo, la sigla BOT è un reinterpretazione dell’acronimo informatico, qui sta infatti per Beer Outdoor Transporter, letteralmente trasportatore di birra per esterni.

Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di robot e robotica si parte da questa pagina., invece per quelli su Intelligenza Artificiale qui.