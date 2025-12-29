Stop agli hashtag su Instagram, la rivoluzione è iniziata: ecco cosa cambia per chi li usa spesso

Instagram, una delle app più popolari del pianeta, si prepara ad una vera e propria rivoluzione: cosa comporterà lo stop agli hashtag.

Instagram ha avviato una significativa trasformazione nel modo in cui gli utenti possono utilizzare gli hashtag, una delle funzionalità più popolari e allo stesso tempo usate male sulla piattaforma.

La novità, annunciata da Adam Mosseri, CEO di Instagram, introduce un limite massimo di cinque hashtag per ogni post, segnando un cambio di rotta rispetto alla libertà precedentemente concessa agli utenti di inserire liste spesso lunghe e ripetitive. Questa scelta riflette un intento preciso: migliorare la qualità dei contenuti e scoraggiare pratiche di spam e manipolazione dell’algoritmo.

Nuove regole per l’uso degli hashtag su Instagram

Il limite imposto da Instagram rappresenta un tentativo concreto di ridurre l’accumulo di tag generici e poco rilevanti, che hanno spesso contribuito a saturare le ricerche interne e a diminuire la qualità dell’esperienza d’uso. Mosseri, ha spiegato che, pur mantenendo gli hashtag un ruolo importante per la ricerca e la scoperta, la loro influenza sulla portata organica dei post è stata ridimensionata.

“La nostra priorità è che i creatori di contenuti si concentrino su ciò che realmente coinvolge il pubblico, piuttosto che affidarsi a liste interminabili di hashtag che spesso non apportano valore”, ha dichiarato il CEO. Questo cambiamento è stato accolto con attenzione da influencer, brand e community, chiamati a ripensare le proprie strategie di comunicazione e marketing digitale.

Questa nuova policy su Instagram segue una direzione già intrapresa da Meta con Threads, il social network lanciato nel 2023, dove ogni post è limitato all’uso di un solo tag. La ragione, come spiegato da Mosseri, è quella di contrastare pratiche di engagement hacking – cioè tentativi artificiali di aumentare visibilità e interazioni – e di incentivare un utilizzo degli hashtag più autentico, rivolto a creare connessioni reali tra comunità di interesse.

La decisione di limitare il numero di tag vuole quindi evitare la proliferazione di elenchi inutili e frammentari, favorendo un sistema più disciplinato e coerente di categorizzazione dei contenuti. In questo modo, Instagram mira a mantenere alta la qualità del feed e a garantire che i contenuti più pertinenti emergano senza essere soffocati da sovraccarichi di tag.

Seppur ancora in fase iniziale, il nuovo limite agli hashtag è destinato a influenzare profondamente le dinamiche di pubblicazione e di engagement. I creator sono spinti a riflettere con maggiore attenzione sui temi e sugli argomenti che realmente risuonano con il loro pubblico, piuttosto che affidarsi a strategie di massa basate su hashtag generici e sovrautilizzati.

Questa svolta potrebbe anche portare a un incremento della creatività e della pertinenza nei contenuti, così come a un miglioramento generale dell’esperienza utente sulla piattaforma, oggi sempre più centrata su qualità e autenticità. Nei prossimi mesi sarà interessante monitorare come influencer e brand si adatteranno a questa restrizione e quale impatto avrà sul panorama del social marketing in Italia e a livello globale.