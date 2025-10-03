Streaming video quasi gratis, il trucco legale c’è ma nessuno ne parla: basta seguire questi passaggi

Ad alcuni potrà sembrare un sogno, per altri invece a breve potrebbe diventare una realtà. In quanto vorremmo uno streaming di video o di serie tv gratuito? Ma sarà mai possibile?

In realtà, fino ad ora non lo era, ma c’è un metodo del tutto legale che potrà aiutarci nel nostro intento. Guardare la tv generalista, ormai, è diventato per tutti, un qualcosa che non piace più.

Tralasciando quelle che sono le fiction, tutti sono attratti invece dalle serie Tv che troviamo sui canali online o sulle piattaforme come Netflix. Ovviamente, si tratta di qualcosa che è a pagamento, e che dall’altro lato, tutti speriamo diventino gratis.

Streaming video gratis: il sistema della turnazione e le alternative

Sarà mai possibile? Un metodo perfettamente legale c’è, ed è bene conoscerlo: si tratta di un piccolo trucchetto che, forse, sai che esiste ma hai avuto sempre paura di metterlo in pratica. Di piattaforme streaming, negli ultimi anni, ne sono nate come i funghi: dalla già citata Netflix, ad Amazon prime, fino ad arrivare a RaiPlay e a Mediaset Infinity.

C’è qualcosa, però, sulla quale c’è bisogno di fare chiarezza. La maggior parte delle piattaforme di streaming video sono a pagamento e, ciò che ci viene richiesto, non è da poco. Stando ad alcuni calcoli, al mese, si tratta di circa 53,94€ e, in un anno, circa 647.28€ (se consideriamo il fatto di volerci abbonare a tutte le piattaforme).

Un costo davvero eccessivo se pensiamo che, con una spesa del genere, possiamo fare, sempre in un anno, almeno 9 volte il pieno di benzina per la nostra auto o, anche, andare al cinema per 132 volte. Quale può essere la soluzione relativa a questo? Si tratta di un sistema che va per step.

Il primo di questi è la Rotazione: consiste nell’abbonarsi, ogni mese, ad un servizio di piattaforma e così via per tutto l’anno. E’ vero: saremo abbonati solo a pochi contenuti al mese ma, almeno, nell’arco di un anno, avremo la possibilità di essere stati abbonati a tutte le piattaforme ed aver avuto la possibilità di vedere i loro contenuti (quanti più possibile).

Il tempo è poco per ogni piattaforma, ma il risparmio è davvero grande, in termini economici. Il secondo step è la Pianificazione: purtroppo, i contenuti sono sparsi nelle varie piattaforme e non sempre è possibile vederli proprio tutti. Ma attraverso una pianificazione dei contenuti, sarà possibile vederli tutti.

Ad esempio, usando un’app, quale “Just Watch” che è gratuita: ogni volta che c’è un film o una serie che vuoi (o vorresti vedere), la cerchi al suo interno e la aggiungi alla “Watch list”, attraverso il segnale di segnalibro. Se quel mese, ad esempio, hai scelto di abbonarti a Prime Video, in altro clicchi sul logo corrispondente e questo, ti permetterà, quel mese, tutti i contenuti che avevi in questa tua lista.

Il terzo step è quello della Condivisione: un abbonamento condiviso, ti permette di pagare di meno e risparmiare ancora di più. Un esempio lo si può fare con Disney Plus: ogni mese, al singolo utente, costa 9€, ma se condiviso può arrivare a costare intorno ai 3.24€ al mese.

Esistono inoltre diversi siti dove possiamo vedere film e serie tv totalmente gratis, senza il bisogno di abbonamento. Il primo è 123Movies, a questa fa seguito PlutoTV. Non solo in tv, ma anche con la sua app per cellulare, sta riscuotendo successo ed apprezzamento soprattutto fra gli utenti Android e, il tutto, a costo zero.

C’è anche Archive.org, e la più famosa (ma dove non sempre si trovano, ad esempio, le serie tv complete) Youtube: qui davvero c’è l’imbarazzo della scelta. Si trova qualsiasi cosa, dai video semplici e divertenti di pochi minuti, a film più lunghi e corposi. Oggi ci sono anche strumenti a pagamento dove è possibile visualizzare prodotti specifici.