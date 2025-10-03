Messenger è un piccolo mondo tranquillo e affascinante, gratis nel browser

Se la giornata è stressante o vi serve una pausa per calmare i nervi e spegnere le preoccupazioni, il piccolo e accattivante Messenger è pronto ad accogliervi gratis direttamente nella pagina web del browser, da praticamente qualsiasi dispositivo, computer o smartphone che sia.

Sarà la grafica in stile manga o la musica strumentale rilassante in sottofondo, ma potrebbero anche essere i suoni della natura e il canto degli uccellini costantemente udibili ovunque vi troviate. Difficile stabilire la ragione precisa, più probabilmente è un mix di tutti i fattori sopra citati che contribuisce alla sensazione di trovarsi catapultati in un luogo tranquillo e piacevole.

Messenger è un universo gentile e in miniatura, in cui molti vorranno tornarci almeno una volta dopo averlo provato anche solo per pochi istanti. Chi non vuole pensare assolutamente a nulla, può semplicemente girovagare per ammirare quello che sembra essere un piccolo paese nella campagna giapponese, disegnato da un autore manga.

Il mondo di Messenger è così piccolo che la curvatura del pianeta è visibile ovunque: i panorami sono belli e invitano a esplorare per scoprirne di nuovi. Per chi invece vuole immergersi un po’ di più è sempre possibile scambiare due chiacchiere con gli abitanti: alcuni avranno per noi delle semplici missioni che richiedono ulteriori esplorazioni per essere completate.

Ma non c’è alcuna fretta perché non ci sono punteggi da raggiungere e superare, né tanto meno nemici che tendono agguati o da abbattere. Tutto ispira pace, calma ma anche un pizzico di curiosità che spinge a proseguire e tornare.

Nel micro universo di Messenger ogni tanto vi capiterà di veder apparire e incrociare qualche altro ragazzo o ragazza delle consegne: si tratta di altri giocatori. Sembra incredibile ma nonostante le dimensioni lillipuziane e la disponibilità gratuita via browser, questo titolo creato da Abeto offre anche un minimo di funzioni multiplayer.

Ma nemmeno questo vi disturberà più di tanto perché le uniche interazioni possibili sono lo scambio rapido di qualche emoji. Per immergervi in Messenger basta un browser e si parte da questa pagina.

