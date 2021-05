Strisce LED Multicolore Onvis Kameleon da 2 e 5 metri per HomeKit e Alexa

Onvis ha appena rilasciato la versione da due metri della sua nuovissima striscia di luci a LED, la K1, o Kameleon, per gli amici. K1 è disponibile in due dimensioni, da 2 e 5 metri, con entrambe le strisce in grado di visualizzare più colori contemporaneamente, anche se non possono essere tagliate.

Le strisce hanno numerose funzionalità smart, tra cui la funzione “painting”, che permette all’utente di “dipingerla” a proprio piacimento, ossia assegnare un colore diverso a ciascuna zona separata, o “unità”, come preferisce chiamarle Onvis. La variante da 2 m ha 20 unità separate, come già anticipato non tagliabili, mentre la variante da 5 metri ha ben 50 unità colorabili individualmente, con ciascuna unità contenente 3 LED RGB.

La striscia LED è anche in grado di altre modalità di colore tramite l’app Onvis Home dell’azienda, con possibilità che le scene create dagli utenti vengano visualizzate su HomeKit, come Scene, per l’appunto. L’app ha attualmente sei slot per memorizzare queste scene, anche se si spera che la società possa aumentarne il numero. La versione da 2 metri è attualmente disponibile al prezzo speciale di lancio di 45,99 dollari sul sito ufficiale, con il normale prezzo al dettaglio, quando arriverà su Amazon, di 49,99 dollari. Allo stesso modo, la striscia di 5 metri è disponibile al momento nel negozio Onvis a 59,99 dollari, con il prezzo al dettaglio finale di 69,99 dollari.

Tra le altre funzionalità di questa striscia LED, quella che permette di colorarsi a seconda della musica. La striscia di luce intelligente multicolore “balla” su qualsiasi melodia riprodotta, sia da un altoparlante, dalla TV o persino della voce. In totale ci sono 4 effetti di sincronizzazione musicale multicolore per rendere l’atmosfera ancor più vivace.

Non mancano poi tinte casuali, con routine preimpostate che mostrano varie animazioni di colore. È possibile impostare il ciclo del colore, il ciclo della luminosità, oltre a vari timer per ottenere un determinato stato (On ​/off, colore, luminosità) o anche modalità, ad esempio Paint-play gallery o preset effect-rainbow.

Naturalmente, l’illuminazione può essere controllata tramite app, ma anche con gli assistenti vocali di Apple, HomeKit e Siri, Amazon Alexa e Google Assistant.

Utilizzando un hub HomeKit come Apple TV (4a generazione o successiva) con tvOS 13.2 o successivo, un iPad con iOS 13.2 o successivo o un HomePod/mini, l’utente potrò anche controllare a distanza K1, eseguire scene o automazioni in Apple HomeKit. K1 è dotato di robusti cuscinetti adesivi sul retro, consentendo una configurazione facile e semplice.

Al momento sono disponibili sul sito ufficiale della società, direttamente a questo indirizzo ma non è escluso che arrivino su Amazon Italia dove Onvis commercializza altri prodotti compatibili con Homekit tra cui sensori di contatto e telecamere.

Per tutte le notizie che riguardano una Casa Smart, anche oltre l’illuminazione, il link da seguire è direttamente questo.