Aggiornamento firmware per il telecomando Siri Remote di Apple TV

Apple ha rilasciato un nuovo firmware per il telecomando Siri Remote per l’Apple TV, e il software del telecomando passa dalla versione 9M6772 alla 10M1103. L’aggiornamento in questione è per il telecomando per Apple TV rilasciato a maggio 2021 (riconoscibile per la colorazione grigia).

Alla stregua di quanto avviene con gli AirPods, non c’è un modo per effettuare manualmente l’aggiornamento del firmware del Siri Remote, ma questo viene installato automaticamente via etere tramite Apple TV.

Non è dato sapere quali cambiamenti siano stati apportati nell’aggiornamento, ma probabilmente l’update serve per risolvere bug minori e integrare migliorie in termini di performance. Apple sviluppa regolarmente aggiornamenti firmware per vari dispositivi ma non sempre indica dettagli relativi alle novità integrate in questa tipologia di update.

Il nuovo Siri Remote è disponibile con i modelli Apple TV 4K e Apple TV HD di ultima generazione, ed è possibile anche acquistarlo separatamente (su Amazon, nel momento un cui scriviamo, è venduto €65).