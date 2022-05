Prima beta di macOS Monterey 12.5 agli sviluppatori

Apple ha rilasciato ai soli sviluppatori la beta 1 del futuro aggiornamento a macOS Monterey 12.5.

La beta 1 di macOS Monterey 12.5 (build 21G5027d), arriva a due giorni dal rilascio della versione definitiva di Monterey 12.4 (build 21F79), versione con integrati numerosi bug fix sul versante sicurezza.

Come sempre gli sviluppatori registrati possono scaricare le beta di macOS Monterey dal Developer Center e, con il profilo installato, installare gli aggiornamenti man mano che saranno disponibili.

macOS Monterey offre funzioni che aiutano gli utenti a restare in contatto in modi nuovi, fare di più e lavorare in sinergia su tutti i loro dispositivi Apple. FaceTime include nuove funzioni audio e video che rendono le chiamate più naturali e realistiche, mentre i nuovi strumenti Continuity come AirPlay sul Mac rendono possibile una sinergia ancora migliore tra i dispositivi Apple. Testo attivo e Ricerca visiva introducono nuove funzioni smart per recuperare utili informazioni, Safari offre una migliore organizzazione grazie ai Gruppi di pannelli e i Comandi rapidi portano su Mac tutta la semplicità dell’automazione.

