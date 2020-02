“Stupid Love”, il nuovo video di Lady Gaga tutto girato con iPhone 11 Pro

Dopo indiscrezioni trapelate nelle precedenti settimane (la casa discografica aveva fatto eliminare i riferimenti da Tiwtter), Lady Gaga ha ufficializzato il nuovo singolo intitolato “Stupid Love” e in un tweet ha rivelato che il video musicale che accompagna il brano è stato girato usando l’iPhone 11 Pro di Apple.

La cantautrice, attrice e attivista statunitense – che ha oltre 80 milioni di follower su Twitter – ha indicato l’hashtag #ShotOniPhone nel tweet per la promozione del video.

Oltre a fermi-immagine ripresi dal video e quelle che sembrano essere riferimenti alla copertina del brano, Lady Gaga ha preannunciato il lancio condiviso sul suo canale YouTube una clip da due minuti con il teaser del video. Tutto i filmati del video musicale, ambientato in quello che sembra una sorta di pianeta alieno (con riferimenti anche ai manga giapponesi), è stato girato interamente con iPhone 11 Pro; il regista è Daniel Askill.

Con il video in questione, la popstar torna alla musica a quattro anni da “Joanne”, suo quinto album in studio e dagli addetti del settore visto come il lavoro più introspettivo e personale della sua carriera. L’artista non è rimasta nel frattempo ferma: si era esibita all’Halftime Show del Super Bowl e ottenuto il ruolo di Ally in A Star is Born, il film diretto da Bradley Cooper che le è valso l’Oscar alla miglior canzone originale, “Shallow”.

Il brano anticipa l’uscita del sesto album in studio il cui titolo è ancora top secret e che dovrebbe includerà brani realizzati insieme al produttore scozzese SOPHIE, il maestro della techno tedesca Boys Noize e i collaboratori “storici” Joanne Mark Ronson e BloodPop.

Lady Gaga non è la prima ad avere girato un video con iPhone 11 Pro; lo ha ha fatto anche Selena Gomez per singolo “Lose You To Love Me” girato dalla regista Sophie Muller; anche il video della Gomez era stato promosso all’uscita con un tweet contenente l’hashtag #ShotOniPhone.