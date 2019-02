Stupisci con Juice a San Valentino: sconti su iPad, iPad Pro e Apple Watch

Per stupire la nostra metà nel giorno più romantico dell’anno arrivano in aiuto gli sconti Juice per San Valentino. Nei punti vendita della catena Apple Premium Reseller e anche nel negozio Juice online è possibile acquistare iPad e iPad Pro con 50 euro di sconto sul prezzo di listino, Apple Watch con sconto di 30 euro, risparmi fino a 130 euro su Apple Watch Serie 3.

In più c’è la possibilità di pagare tutto in 10 rate senza costi né interessi con la dilazione di pagamento PagoDIL, molto più veloce e semplice da ottenere rispetto a un finanziamento Tasso Zero. Se cena, fiori o una gita a sorpresa rimangono buone idee, un dispositivo Apple è sempre perfetto per sorprendere la persona speciale. Grazie a Juice Apple Watch Serie 4 con GPS si compra a 509 euro invece di 539 euro, disponibile in tantissimi abbinamenti per colori dello chassis e bracciali.

Invece per chi sceglie Apple Watch Serie 3, anche in versione super sportiva Nike+, il prezzo parte da solamente 269 euro invece di quello originale di listino di 409 euro, con un risparmio che arriva fino a 130 euro. Sempre con Juice è possibile acquistare iPad a partire da 309 euro invece del prezzo di listino di 359 euro.

Ricordiamo che tutti i prodotti proposti in sconto da Juice per San Valentino possono essere acquistati con pagamento in 10 rate, per una spesa con importo minimo di 400 euro. Con PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, Juice ti permette di dilazionare il pagamento dei tuoi acquisti senza costi né interessi.

L’importo viene suddiviso in 10 quote che vengono addebitate ogni mese sul tuo conto corrente. Ti basta presentare la tua carta bancomat oppure un assegno, un documento di identità, il codice fiscale e un numero di telefono cellulare. Non serve la busta paga e non richiede una complessa procedura di richiesta: l’esito è immediato e si ottiene in pochi minuti, direttamente nei negozi Juice al momento dell’acquisto. Ricordiamo che il servizio PagoDIL è subordinato all’approvazione da parte di Cofidis.

Tutte le offerte e le promozioni Juice per San Valentino e altre ancora, sono disponibili nei negozi della catena Apple Premium Reseller e anche nel negozio Juice online.