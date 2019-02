Il Netflix di Apple sarà svelato il 25 marzo?

Il servizio streaming di Apple potrebbe essere svelato il 25 marzo prossimo. A riportarlo è Bloomberg, secondo cui la Mela svelerà i piani per il suo Netflix durante un evento apposito, quello che dovrebbe dare i natali ai nuovi iPad, iPad mini 5 compreso

La conferma che sta per arrivare qualche cosa che ha a che fare con il video sarebbe sottolineata dal fatto che Apple ha invitato star di Hollywood all’evento, tra cui Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Jennifer Garner e il regista JJ Abrams.

Mentre il servizio di sottoscrizione alle news (di cui abbiamo detto ieri) sarà proposto ad un prezzo di 10 dollari al mese, non sono noti i piani e i costi per il nuovo servizio streaming. La CNBC ha riferito che alcuni contenuti sarebbero stati gratuiti per iOS e gli utenti di Apple TV. Non si hanno, però, dettagli su questi ultimi.

Per quanto riguarda l’avvio del servizio di streaming, Bloomberg riporta che il “servizio a pagamento” sarà lanciato entro l’estate. Nel rapporto non si approfondisce su quali contenuti potrebbero essere visibili gratuitamente, ma si sa che Apple ha già in canna decine di spettacoli televisivi esclusivi e film da offrire al pubblico. Peraltro, due degli ospiti, recita il rapporto, Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, saranno protagonisti di uno degli spettacoli proposti dalla Mela.

Allo stesso evento, peraltro, Apple potrebbe presentare i nuovi iPad, incluso iPad mini 5 di cui tanto si è vociferato in questi ultimi giorni e, perché no, anche AirPower.

La voce non è nuova e anche la data non lo è: da qualche temo si parla dell’avvio del servizio streaming in aprile, del 2019, in 100 paesi, Italia compresa.