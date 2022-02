Su Amazon arrivano i prodotti organici e sostenibili NZero

I prodotti NZero sono approdati su Amazon: chi specialmente in questo periodo ha quindi interesse nel comprare scioline e lubrificanti per snowboard e sci, oppure necessita di lubrificanti per biciclette, può approfittare di questa occasione per acquistare prodotti di qualità beneficiando del servizio di distribuzione offerto da Amazon.

L’azienda spagnola è particolarmente conosciuta nell’ambiente perché sviluppa e commercializza scioline e lubrificanti 100% organici e sostenibili. Tutti i suoi sforzi si focalizzano infatti sull’uso di ingredienti vegetali e naturali che non derivino da risorse minerali: «siamo costantemente alla ricerca di componenti e ingredienti che possano migliorare le prestazioni delle nostre formule, evitando sempre quei prodotti che non sono biodegradabili».

Così, con la consapevolezza che qualsiasi attività sportiva può avere conseguenze dirette sull’ambiente, i prodotti NZero mirano a ridurre questi effetti. Il percorso ecologico è cominciato nel 2015 e da oltre due anni la società collabora con laboratori internazionali per cercare tecnologie sempre più innovative che utilizzino derivati naturali di ultima generazione. «Tutte le scioline sono realizzate con ingredienti naturali al 100%: una miscela perfetta a base di estratti vegetali senza additivi tossici. Il nostro obiettivo: divertirci al massimo a sciare, ma in modo sostenibile».

Chi quindi sta per partire per la settimana bianca può proteggere l’attrezzatura da sci prolungandone la vita utile acquistando le scioline 100% vegetali di NZero, che sono costruite per fornire «il massimo scorrimento nelle circostanze più estreme, rafforzando il controllo e superando le richieste degli utenti più esigenti».

Tra i tanti c’è ad esempio il pacchetto di scioline multi-temperatura che si adattano a tutti i tipi di neve e a seconda delle temperatura in vendita a 22,50 euro oppure la cera liquida per temperature comprese tra 0 e -30°C e qualsiasi tipo di neve a 18,15 euro; inoltre c’è il blocco Warm Yellow per neve bagnata a 7,20 euro e anche il Wet Lube, il lubrificante per biciclette a 12,95 euro.

Il negozio NZero aperto su Amazon si trova qui.