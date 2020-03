Su Amazon Echo Show 8 e 5 in offerta: si parte da 59,99 euro, fino a 40 euro di sconto

Se vi serve un altoparlante smart che, oltre a riprodurre musica vi consenta anche di controllare a voce con Alexa vari i dispositivi smart presenti in casa, e che abbia pure una telecamera per effettuare video chiamate, e fungere da centro di intrattenimento completo, capace di mostrare foto e video, allora dovete acquistare un Echo Show. La scelta oggi è ancor più vasta, perché anche in Italia è disponibile Echo Show 8, con schermo più grande rispetto al primo Echo Show 5. Quest’ultimo si acquista a 59,99 euro invece che 89,99 euro, mentre Echo Sho 8, con schermo più grande si acquista a 79,99 euro, anziché 129,99 euro, nella diversa colorazione bianca o nera.

Echo Show 5

Non è più una sorpresa, di questo piccolo dispositivo ne abbiamo scritto diffusamente, pubblicando anche una recensione che dice tutto quello che dovete sapere di esso. Si tratta di un altoparlante dotato di uno schermo tattile da 5,5 pollici, multufinzionale. La più “succosa” è la capacità di collegarsi ad internet per mostrare i film, video e documentari di Amazon Prime. Ma oltre a questo, grazie al browser integrato permette di accedere anche ad altri servizi come Youtube i cui video sono riprodotti attraverso la finestra di navigazione.

Grazie ad Alexa è possibile anche controllare i numerosi accessori presenti in casa, come luci smart e telecamere, tra le quali Arlo, Logitech, Netatmo ed EzWiz così da controllare altre stanze della casa e pure il giardino e l’ingresso. Grazie alla camera on board, Echo Show 5 permette anche di fare chiamate vocali o videochiamate con amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo compatibile o l’App Alexa e pure con Skype.

Amazon Echo Show 5 costa soliamente 89,99 euro. Al momento, grazie ad una particolare offerta valida fino ad esaurimento scorte lo pagherete solo 59,99 euro.

Echo Show 8

Da poco disponibile in Italia, Echo Show con uno schermo da 8 pollici propone un audio potente e un copri-telecamera integrato per una maggiore sicurezza del cliente, oltre a tutte e caratteristiche disponibili sulla versione con schermo da 5 pollici.

Tra le altre funzioni, il nuovo Echo Show 8 permette di aggiungere le fotografie delle ultime vacanze per personalizzare la schermata iniziale, così da trasformare il display in un vero e proprio album fotografico.



Anche con questa versione da 8 pollici, è possibile rimanere in contatto con amici e familiari effettuando videochiamate senza dover usare le mani con coloro che possiedono un dispositivo Echo Spot o Echo Show, l’App Alexa oppure Skype.

Echo show 8 dispone di connettività Bluetooth per funzionare anche come speaker per il vostro smartphone e di una uscita audio da 3,5 mm per collegarlo ad un impianto di amplificazione.

Il nuovo Echo Show 8 è disponibile in due colori, nero antracite e grigio chiaro. Solitamente hanno un prezzo di 129.99 euro, ma al momento si acquista a 79,99 euro, anziché 129,99 euro, nella diversa colorazione bianca o nera.

Echo Show 10 pollici (2ª generazione)

E’ arrivato in Italia ormai da tempo. Si tratta della versione più grande della famiglia di Echo Show, con schermo da 10 pollici. Naturalmente è anche la più potente in termini di audio.

Echo Show 10 pollici è disponibile a soli 229,99 Euro.