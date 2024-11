Black Friday Illuminazione smart Nanoleaf, spazio al colore e comando a Homekit, Matter, Alexa e Google

Pubblicità

Sono componibili, interattivi, possono cambiare colore e intensità in base alla musica: i pannelli luminosi della canadese Nanoleaf sono da sempre un modo intelligente per lluminare con creatività un angolo della casa e adattarlo al nostro “mood”.

Tanti dei kit di base nelle varie forme delle serie Canvas, Shapes, Elements, Hexagons anche in versione nera o legno o già espansi sono in offerta e vi permettono di accedere ad una tecnologia che completa qualsiasi installazione della smart home. Possono funzionare da soli o con gli assistenti vocali di Amazon, Google ed Apple. Le lampadine e la striscia Led funzionano con Thread e funzionano con Matter.

Trovate in sconto anche le telecamere e i sistemi per creare una illuminazione in background per il vostro TV.



Per saperne di più su tutta la produzione Nanoleaf in dettaglio vi rimandiamo alla sezione dedicata su Macitynet.

Ecco le offerte in corso (salvo esaurimento scorte):

A 34,99 € invece di 48,20 € | sconto 27% – fino a 2 dic 24

A 131,99 € invece di 175,32 € | sconto 25% – fino a 2 dic 24

A 54,99 € invece di 74,51 € | sconto 26% – fino a 2 dic 24

A 73,99 € invece di 118,71 € | sconto 38% – fino a 2 dic 24

A 131,99 € invece di 199,00 € | sconto 34% – fino a 2 dic 24

A 198,99 € invece di 299,00 € | sconto 33% – fino a 2 dic 24

